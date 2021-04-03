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إقتصاد وأعمال
"هيئة الاسرى": خلال يومين سيتم استكمال تطعيم أهالي الأسرى ليتمكنوا من زيارة أبنائهم في السجون
الجبهة الشعبية لوطن: لا انتخابات بدون القدس ترشحا وتصويتا ودعاية انتخابية
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا
أسعار صرف العملات
صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. كيف يتم احتساب الاصوات وفقا للنظام الانتخابي الفلسطيني
الأسير المحرر رأفت القروي يتحدث عبر "وطن" عن الاعتقال والتحرر ولقائه بسفراء الحرية الأربعة
بالتل لوطن: مراكز بياناتنا الأكبر والأحدث على مستوى الشرق الاوسط
التربية والتعليم لـ"وطن": نتواصل مع الصحة لعودة التعليم المدمج للصفوف الأساسية
الروح الأدبية في كتاب "الإصحاح الأول لحرف الفاء"
الإغلاق الجزئي في غزة يدخل يومه الثاني
الشرطة الأميركية: مقتل ضابط وإصابة آخر في هجوم قرب مبنى الكابيتول
فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"
الأمم المتحدة: بلغنا نقطة تحوّل كارثية في أزمة المجاعة في 3 دول
واشنطن تلغي عقوبات فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في "الجنائية الدولية"
الاحتلال يعتقل مواطنا من فقوعة
أسماء سلامة تكتب لوطن .. أجواء الدعايات الانتخابية
هيئة قناة السويس: اقتربنا من إنهاء من عبور كل السفن المتأخرة
بيكيه يكشف عن أقسى هزيمة تعرض لها خلال مسيرته الاحترافية
مقتل مهاجم مجمع الكابيتول متأثراً بإصابته
"لا تمثل مروان البرغوثي" .. حماس تصف تصريحات القدوة بالخطيئة السياسية والوطنية والجهاد بالخارجة عن العرف الوطني
أسعار صرف العملات
03.04.2021
07:10 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.33
الدينار:4.69
اليورو:3.91
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