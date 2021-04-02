صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. كيف يتم احتساب الاصوات وفقا للنظام الانتخابي الفلسطيني

نشرت لجنة الانتخابات مشكورة، طريقة احتساب المقاعد لانتخابات المجلس التشريعي، ومن باب التسهيل على المهتمين واصحاب الشأن، فاننا في هذا المقال نحاول ان نعرض طريقة احتساب المقاعد بصورة مبسطة قدر الامكان. لنفرض ان عدد القوائم المترشحة والمعتمدة 10 قوائم، وحيث ان من يملك حق الاقتراع كما هو وارد على صفحة لجنة الانتخابات المركزية( 2546449) مليونين وخمسمائة وستة واربعون الف واربعمائه وتسع واربعون ناخب ، منهم مليون وثلاثة وسبعون الف ومائة وثلاثة ناخبين في قطاع غزة، وننوه الى ان الرقم المنشور على صفحة لجنة الانتخابات بخصوص مدينة القدس والبالغ (88889) ثمانية وثمانون الف وثمانمائة وتسع وثمانون من له حق الانتخاب ليس نهائيا، حيث ان عدد من يملكون حق التصويت من القدس غير مشروط بالتسجيل بسجل الناخبين حيث اتاح القانون للمقدسيين بالتصويت دون التسجيل .

ووفقا لالية الاحتساب لنفرض ان من صوت للانتخابات مائة وخمسون الف مقترع، بعد احتساب الاصوات تبين ان الاصوات الصحيحة هو مائة الف صوت للتنافس على ثلاثين مقعدا، بحيث حصلت القوائم على الاصوات الصحيحة على النحو التالي:

قائمة (1) حصلت على عشرين الف صوت

قائمة (2) حصلت على خمسة الاف صوت

قائمة(3) حصلت على سبعة الاف صوت

قائمة(4) حصلت على اربعة الاف صوت

قائمة (5) حصلت على تسعة الاف صوت

قائمة(6) حصلت على الف صوت

قائمة(7) حصلت على الف صوت

قائمة(8) حصلت على ثلاثون الف صوت

قائمة(9) حصلت على عشرون الف صوت

قائمة(10) حصلت على ثلاثة الاف صوت.

نضرب نسبة الحسم المقرره في القانون بمجموع عدد الاصوات الصحيحة 1.5*100000%=1500 يعني كل من يحصل على 1500 صوت يدخل الى البرلمان(أي يصل الى نسبة الحسم التي حددها القانون. وبذا يتم استبعاد القائمة رقم (6) ورقم (7) من الوصول الى المجلس التشريعي.

بحيث نجد الاتي: ان ثمانية قوائم قد حصلت على نسبة الحسم وتقسم عدد المقاعد على الكتل الثمانية التي حصلت على نسبة الحسم وفقا للجدول التالي:

نسنتنج ان كل من يصل الى نسبة الحسم يحصل على مقعد على الاقل وفي الغالب على مقعدين، باختصار كل كتلة تصل الى نسبة الحسم تحصل على مقعد او مقعدين على الاقل في الغالب بعد اجراء القسمة على الارقام الفردية ابتداءا من الرقم 1 لغاية القسمة على الرقم (21) مثلا حتى الوصول الى اقل من نسبة الحسم وعندها يتم اخراج القائمة من عملية الاحتساب وكأنها لم تحصل على نسبة الحسم مع احتفاظها للمقاعد التي حصلت عليها وفقا للترتيب التي تقدمت به للجنة الانتخابات، وتستمر العملية دواليك لغاية الوصول الى الرقم 132 من مقاعد التشريعي.