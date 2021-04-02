واشنطن تلغي عقوبات فرضتها إدارة ترامب على مسؤولين في "الجنائية الدولية"

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، إلغاء العقوبات والقيود المفروضة على تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية: “قام الرئيس بايدن اليوم بإلغاء القرار التنفيذي رقم 13928 “بشأن تجميد ممتلكات بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية”، وإنهاء فرض عقوبات اقتصادية وقيود على التأشيرات”.

وكانت صحيفة "فورين بوليسي" أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.

روسيا اليوم