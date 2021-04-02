اغلاق مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة بسبب "تهديد أمني"

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن شهود بأن مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة يوجد "في وضع الإغلاق" بسبب "تهديد أمني".

وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة "بسبب تهديد أمني."

وأفادت شرطة الكونغرس في وقت لاحق بأن رجلي أمن أصيبا واعتقل مشتبه به بعد محاولة سيارة اقتحام حاجز أمني في محيط المبنى، وقد جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن سيارة حاولت اختراق أحد الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكونغرس.