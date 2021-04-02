عضو قائمة "الحرية" عزت الراميني لوطن: نآسف للحملة الظالمة ضد القدوة ونتطلع للتعاون والتنسيق مع كل القوى الإسلامية والوطنية واليسارية

وطن: أعرب القاضي السابق وعضو الملتقى الوطني الديمقراطي، المرشح للانتخابات التشريعية عن قائمة "الحرية" عزت الراميني عن أسفه الشديد لما اسماها "الحملة الظالمة" التي بدأها البعض لدوافع سياسية وانتخابية، بعد تصريح الدكتور ناصر القدوة المتعلق بالإسلام السياسي.

وقال الراميني لوطن ان ما جاء في تصريح القدوة يتعلق بموقف ثابت من "خلط الدين بالسياسة الذي الحق اضرارا بالغة بالسياسة والدين معا، كما ان هذا الخلط تسبب في كوارث دمرت بلدان عربية وساهم في إشعال حروب أهلية".

وأوضح الراميني ان "ما طرحه القدوة ينسجم مع تيارات إسلامية كبرى تقود حكومات، لكنها لم تكتف بالطرح النظري بل مارسته بفصل الدين عن السياسة، لأنهم أدركوا ان تجربة الإسلام السياسي فاقمت الانقسام في المجتمعات العربية وقدمت الذرائع لنهج الاستبداد والتسلط".

وشدد الراميني على الموقف المبدئي والثابت، في رفض الإقصاء والتخوين والتكفير في حق حركتي حماس والجهاد الاسلاميتين، وفي المشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية بكل الهياكل الوطنية سواء المجلس الوطني، والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية على أسس وقواسم مشتركة في إطار المشروع الوطني الفلسطيني تؤسس لإنهاء الانقسام والتنافس الشريف والنزيه لكسب ثقة الجمهور وعبر صندوق الاقتراع .

وتابع الراميني "كنا ومازلنا نقف على الدوام برفض إدراج حركة حماس والجهاد الإسلامي على قوائم الإرهاب".

واكد الراميني " إننا نتطلع في المستقبل القريب للتعاون والتنسيق مع كل القوى الإسلامية والوطنية واليسارية من أجل بناء نظام سياسي تعددي وديمقراطي سواء في موقعنا في الحكومة او المعارضة البناءة"