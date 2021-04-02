الجبهة الشعبية لوطن: لا انتخابات بدون القدس ترشحا وتصويتا ودعاية انتخابية

وطن: أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر ان موقف الجبهة الشعبية واضح بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في القدس ترشيحا و تصويتا ودعاية انتخابية، مؤكدا انه لا انتخابات دون القدس.

وقال مزهر لوطن " ان موقف الجبهة واضح وهو انه لا انتخابات دون القدس دعاية وترشيحا و تصويتا " مضيفاً " ان القدس هي مركز الصراع وجوهره، ولا يمكن القبول بأي حال من الاحوال ان تجري الانتخابات دون القدس".

وتابع مزهر " إذا كانت القضية مرتبطة بإجراء الانتخابات في الضفة وغزة دون القدس فهذا يعني اننا نستسلم للواقع الصهيوني، ونسلم ان القدس ليست فلسطينية".

واضاف مزهر " القدس هي العاصمة للشعب الفلسطيني وجوهر الموقف ان لا انتخابات بدونها ولكن يجب ان لا نسلم بشكل مبدأي بما يقرره الاحتلال بخصوص هذا الامر".

وتابع مزهر " المطلوب هو ممارسة الضغوط الحقيقية على المؤسسات الدولية وعلى الأمم المتحدة كل المؤسسات للضغط على الاحتلال لاجراء الانتخابات، لان هذا حق للشعب الفلسطيني وقد تأخر طويلا".

وتابع مزهر " ان المطلوب كذلك من الشعب الفلسطيني ان يخوض اشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس للضغط عليه لاجراء الانتخابات، لكن جوهر الموقف انه لا انتخابات بدون القدس".