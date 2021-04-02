إصابات بينها مصوران صحفيان جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب عدد من المواطنين، بينهم مصوران صحفيان، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال قمعت المسيرة السلمية وأطلقت الأعيرة "المطاطية" و"الاسفنجية" وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة مصور تلفزيون فلسطين بشار نزال، والمصور عبد الله شتيوي، بعيارين "اسفنجيين"، إضافة لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.