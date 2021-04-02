إصابات بالرصاص "المطاطي" وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية المغير

رام الله - وطن: أصيب ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة منددة باستمرار إغلاق المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله لليوم الـ 19 على التوالي، وإحياء ذكرى يوم الأرض.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن أهالي القرية انطلقوا بمسيرة سلمية نحو مدخل القرية الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص "المطاطي"، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ستة مواطنين بالرصاص المطاطي، جرى علاجهم ميدانيًا، إضافة لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

ولفت إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يغلق فيها الاحتلال مدخل القرية هذا العام، مشيرًا الى أن المدخل يؤدي لمناطق شمال وجنوب الضفة، ومع إغلاقه يضطر المواطنون إلى البحث عن طرق بديلة طويلة وصعبة.

يذكر أن قرية المغير تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف الاستيلاء على أراضيها.