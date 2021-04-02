د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: أهمية حماية المستهلك خلال شهر رمضان

يمر المستهلك الفلسطيني هذه الايام بظروف أقل ما يمكن وصفها بالاحوال الصعبه والتي لا يحسد عليها، حيث الشلل الاقتصادي من بطاله وركود ومن توقف المشاريع والاغلاقات والعزل وتكدس المستشفيات وغرف العنايه المكثفه بالمرضى، في ظل جائحة كورونا التي لا يبدو لها بدايه أو نهايه، في ظل هذه الامواج المتتاليه من انتشار الفيروس الافقي والعمودي، والتحولات المتواصله من طفرات بأسماء مختلفه، والتخبط في التعامل مع هذا الفيروس على مستوى العالم وفي بلادنا، سواء من حيث قرارات الاغلاق والتطعيم والتعامل مع المرضى وتطبيق الاجراءات الوقائيه وما الى ذلك.

وفي ظل هذه الاحوال الحالكه على المستهلك الفلسطيني، وخلال أقل من اسبوعين يطل علينا شهر رمضان المبارك، وكما حدث في السنوات الماضية، ودعنا أن نكون مخطئين هذا العام، نعرف ومع بداية شهر رمضان ، تبدأ دوامة ارتفاع الاسعار والمنتجات، وبالتالي القرارات حول الاسعار الاسترشادية لبعض السلع.

وكذلك القرارات بزيادة طواقم التفتيش والمراقبة والمحاسبة، والاجتماعات والمؤتمرات الصحفية التي تهدف الى حماية المستهلك والدفاع عنه وعن امواله وعن صحته في شهر رمضان، ورغم كل ذلك وخلال الايام الاولى من الشهر، ترتفع الاسعار وتزداد المبيعات وتتكدس الارباح، وبشكل كبير وغير مبرر.

وارتفاع الاسعار بحد ذاتة يعني الارهاق المتواصل للمستهلك الفلسطيني وبالاخص في هذه الظروف، ومن كل جانب وما لذلك من نتائج وانعكاسات قد تكون وخيمة على الكثير من الافراد والعائلات الفلسطينية، وخاصة حين يكون الارتفاع يشمل سلع اساسية لا غنى لة عنها، وترتبط بسلع اخرى، وحين ترتفع اسعار بعض المنتجات، من المحتمل ان يبدأ المستهلك الفلسطيني بالاقبال على منتجات اقل سعرا، والخطورة هنا تكمن بأن تكون هذه المنتجات اقل جودة او قليلة الكفاءة، او ملوثة، وربما لها اضرار صحية وخيمة بسبب التلوث او تراكم الكيماويات.

وما لذلك من تداعيات صحية، من الممكن ان لا نلمسها الان، ولكن يمكن ان تنعكس على الناس بعد فترة، ومع العلم وحسب تقارير حديثة صدرت عن وزارة الصحة الفلسطينية وفي ظل جائحة كورونا ، ان امراض السرطان على سبيل المثال اصبحت تشكل المسبب الثاني للوفاة في بلادنا، بالضبط بعد امراض القلب والاوعيه الدمويه المختلفه.

ومهما كانت المبررات والتفسيرات لارتفاع الاسعار، الا ان الوضع وفي هذه الصورة وهذه الاحوال، لا يمكن تحمله للمستهلك، واصبح يتطلب تدخلا مباشرا وجديا ومتابعة ومحاسبة ومراقبة من الهات المختصه، لاسعار السوق، وبالاخص للاسعار الاسترشادية، التي تعلن عنها وزارة الاقتصاد، بين الفينة والاخرى، والامر يتطلب التطبيق الحازم للقوانين، وبشكل علني، ونحن نعلم ان غالبية العمال في بلادنا، لا تتجاوز الاجرة اليومية لهم اكثر من 80 شيكل في اليوم، اي لا تصل الى ثمن كيلوغرام من لحم الخروف، اما الاجرة اليومية لمعظم العاملات الفلسطينيات، فهي لا تبلغ الحد الادنى للاجور، ولا تتجاوز ال 50 شيكل في اليوم، اي لا تصل الى ثمن كيلوغرام لحم العجل او البقر.

ومهما تحدثنا عن اقتصاد السوق، وعن فلسفة أو نظرية العرض والطلب، وعن التقلبات الجوية، وعن الظروف الساسية، وعن أثار أزمة كورونا، وعن المعابر والحدود، وما الى ذلك، من امور يمكن ان تساهم في ارتفاع الاسعار، الا انه لا يعقل ان تضاهي الاسعار عندنا أو تزيد بكثير عن الاسعار في الكثير من الدول، التي يبلغ دخل الفرد السنوي فيها، اضعاف واضعاف ما عندنا.

وهذا يتطلب تغيير جذري وجدي في سياسة الجهات الرسمية، وهذا يتطلب المراقبة الجدية، وهذا يتطلب المحاسبة الصارمة لجشع بعض التجار، وهذا يتطلب التدخل الرسمي الجدي لايقاف شبح ارتفاع الاسعار، والذي بات يرهق ويقلق الجميع، ونحن نعرف ان نسبة الفقر في بلادنا تصل الى حوالي 25%، وان نسبة البطالة تصل الى حوالي 27% من الايادي العاملة، وربما تضاعفت خلال جائحة كورونا الحاليه.

وبدون شك، ان من اهم الاساب لارتفاع الاسعار، هو الجشع المخيف، عند بعض التجار او الموردين، واذا سألت احد التجار مثلا، عن سبب ارتفاع اسعار اللحوم، فيكون الجواب بسبب قلة العرض، اي قلة توفر العجول، والسبب هو انخفاض استيراد العجول ، ولكن هل يعقل ان يرتفع السعر بشكل فجائي، اي بسبب هذه الانباء، اي هل يعقل، ان لا يملك التجار كمية من العجول او اللجوم، في الثلاجات اوو في المسالخ، تكفي لايام او لاسابيع، والتي كانوا قد حصلوا عليها بالسعر القديم، وهل يعقل ان لا تملك الجهات الرسمية، خطة او برنامج لتوفير كمية من لحوم العجل مثلا، لاسابيع او لايام أو لشهر رمضان.

ومع كل ارتفاع جديد في الاسعار، يبدأ الاهتمام بالمستهلك وحقوقة واحتياجاتة يحتل العناوين في وسائل الاعلام، حيث يبدو ان هذا الاهتمام لا يأخذ الحيز المطلوب الا اذا حدث الارتفاع ويزداد مع ازدياد حدة الارتفاع، وهذا الاهتمام سواء اكان من المسوؤلين الرسميين او غير الرسميين، اومن العديد من الاشخاص والهيئات، فأنه في العادة لا يحمل الجديد للمستهلك الذي اعتاد على مثل هكذا شعارات، والذي بات يدرك ان كل الدعوات السابقة وحملات التفتيش على الاسعار وعلى المنتجات، لا تحقق ما يتم الحديث عنة او التصريح بة ، والذي يبقى في المحصلة شعارات اعلامية فقط.

ورغم صدور قائمة الاسعار الاسترشادية، الا ان غياب اشهار الاسعار او اظهارها على السلعة، سواء في حسبة الخضار او في المحلات التجارية، وعدم فعالية حملات التفتيش والرقابة وذلك لعدم كفاية الطواقم اوقلة الامكانيات، وكذلك ضعف ردع القوانين وعدم تطبيق قانون حماية المستهلك الفلسطيني لعام 2005 في هذا الصدد، سوف يبقي الاسعار ترتفع حسب شهية بعض غير المبالين، وحسب مزاج او مستوى جشع التاجر او المزارع او المورد، والذي سيدفع الثمن خلال شهر رمضان او خلال عيرة من الاشهر، هو المستهلك الفلسطيني وافراد عائلتة.

وفي خضم هذه الاوضاع الصعبه والتي تزداد قتامه مع اشتداد وتفشي فيروس كورونا، ومع حلول شهر رمضان الفضيل، فالمطلوب هو اعادة دارسة سياسة الجهات الرسمية، وبشكل جدي، فيما يتعلق بسياسة تحديد ومراقبة ومتابعة الاسعار، وبما ان حماية المستهلك الفلسطيـني من المفترض ان يكون هو الهدف النهائي لكافة الاطراف الفعالة في هذا المجال، فمن المنطق والواجب والاهمية وجود الية واضحة للتعاون والتنسيق لحماية هذا المستهلك، وبالاخص هذه الايام، ليس فقط من شبح ارتفاع الاسعار المتواصل، ولكن كذلك فيما يتعلق بسلامة الغذاء بأنواعة، وجودة المياة، وتوفر ونوعية وفعالية الدواء، وما الى ذلك من امور تصيب الحياة اليومية للمواطن، التي زادها فيروس كورونا أكثر صعوبه.