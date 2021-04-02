الخارجية الأمريكية: تقديم المساعدات للفلسطينيين أولوية لكن وفق القوانين الأمريكية

رام الله-وطن: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الخميس، أن إدارة بايدن تعتبر أن استئناف المساعدات المقدمة للفلسطينيين أولوية، بشرط الامتثال للمتطلبات الأمريكية بما يشمل "قانون تايلور فورس" الأمريكي المتعلّق بوقف رواتب الأسرى وعوائل الشهداء.

جاءت تصريحات برايس، في رده على سؤال صحفي، حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد منحت 75 مليون دولار إضافية للفلسطينيين (؟).. مؤكداً أنه: "لقد كنا واضحين أن استئناف المساعدة للشعب الفلسطيني هو أولوية، ونحن نعمل مع الكونغرس على هذا الآن".

واستدرك برايس: "سيتم تقديم جميع المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني بما يتوافق مع المتطلبات ضمن القانون الأمريكي بما في ذلك قانون تايلور فورس".

وقال: لقد أعلنا للتو - أعتقد أنه كان الأسبوع الماضي، كما أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد - تقديم 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لبعض السكان الأكثر ضعفا في جميع أنحاء الضفة الغربية وغزة. لمكافحة انتشار كورونا. ليس لدينا أي إعلانات إضافية في الوقت الحالي.

مؤكدا: "كنا واضحين أننا نستأنف تلك المساعدة على سبيل الأولوية".

وقانون "تايلور فورس/Taylor Force Act"، الذي تحدث عنه برايس، كشرط لاستئناف المساعدات، أقره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 23 مارس 2018، بعد صدوره عن الكونجرس، لوقف المساعدات الاقتصادية الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى يتوقف الفلسطينيون بدورهم عن دفع رواتب للأفراد الذين يرتكبون "أعمالاً عسكرية ولعائلات الإرهابيين المتوفين"، بحسب القانون. ورحبّت دوائر أمنية وسياسية في دولة الاحتلال بالقانون الذي يُمكن أن يزيد الضغط لمنع تحويل الأموال للأسرى ومنفذي العمليات وعائلاتهم.

فيما أكدت السلطة ان الرواتب المقدمة لعائلات الشهداء والأسرى بأنها شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، كما أكد وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر.

وأطلق على القانون اسم الشاب الأمريكي، تايلور فورس، الذي كان يدرس في دولة الاحتلال، وقُتل في عملية بمدينة تل أبيب في مارس 2016.

ويأتي استخدام برايس، لمصطلح "المتطلبات الأمريكية"، التي ربما تأخذ بالحسبان، مشروع قانون "إحقاق الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" لسنة 2019 تعديلًا لقانون مكافحة الإرهاب ( آتكا-Anti-Terrorism Clarification Act )، والذي تقدم به ثلاثة أعضاء بالكونغرس الأمريكي هم الجمهوريان جيمس لانكفورد وتشك جريسلي، والديمقراطية تامي دوكورث، وهو قانون في حال تم إقراره سيضع القيادة الفلسطينية أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية كجزء من سعيها لتحقيق العدالة والضغط على الاحتلال، أو أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات ألحقت بالمستوطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، كحالة الأمريكي "تايلور فورس" وغيره، ممن تعرضوا لإصابات أو قتل. ما يصل لحد السماح برفع قضايا بمبالغ كبيرة جدا ضد أفراد من القيادة العليا للشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن والمسؤولين في موضع القرار، وهو ما سيقود إلى إفلاس الحكومة الفلسطينية في النهاية، ومحاكمة المسؤولين.

وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت الخميس قبل الماضي، أن واشنطن تعتزم تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم بعض المجتمعات الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا. الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء محمد اشتية بـ"المهمة وفي الاتجاه الصحيح".

وقالت الخارجية الأمريكية إن "الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي".

والقرار الأمريكي بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية كان قد ورد في وثيقة صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية، وتناولت تجديد العلاقات الأمريكية - الفلسطينية، التي كانت قد توقفت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.