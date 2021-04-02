إصابة خمسة شبان بالرصاص الحي بعد اقتحام نابلس

نابلس - وطن: أصيب خمسة شبان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر شرقي المدينة الامر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

واكدت المصادر إصابة خمسة شبان بالرصاص الحي ثلاث منها في القدم، وإصابتين في البطن والظهر ونقلت جميعها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.