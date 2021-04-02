مستوطنون يجرفون أراض زراعية غرب بيت لحم

بيت لحم - وطن: قام مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، بتوسيع طريق زراعي في منطقة "الخمار" ببلدة بتير غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، أن مجموعة من المستوطنين وتحت حماية قوات الاحتلال، قامت بتجريف أراض لتوسيع طريق زراعي قرب "خربة موسى" بطول 100 متر وعرض 6 أمتار، لأغراض استيطانية.

يذكر ان منطقة الخمار تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية واسعة، تمثلت في نصب بيوت متنقلة وخيم، وذلك بهدف محاولة إقامة مستوطنة جديدة في المنطقة ومصادرة أراضيها.