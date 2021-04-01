"فيسبوك": 12 مليون محتوى مضلّل تمت إزالته

وطن: تنتشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة كالنار في الهشيم، حيث رصدت إدارة موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أرقاما مرعبة لمعلومات خاطئة ظهرت خلال الشهور الأخيرة، منها 12 مليون محتوى مضلّل تم إزالته.

وقال محمد عمر مدير شركات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "فيسبوك" إن عملاق التواصل الاجتماعي قام بإمداد أكثر من 2 مليار شخص من 189 دولة بمعلومات موثوقة حول فيروس كورونا من خلال مركز معلومات COVID-19 والرسائل التعريفية، كما قام بإزالة أكثر من 12 مليون محتوى على فيسبوك وإنستجرام تحتوي على معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسدي وشيك.

وأوضح أن عملية تدقيق الحقائق والمعلومات الكاذبة تتم بشكل رئيسي منذ يناير 2020 على 3 محاور: "ضمان أن الجميع يحصل على معلومات دقيقة، ودعم خبراء الصحة حول العالم، وإيقاف المعلومات المغلوطة على المنصة والمحتوى الضار"، مضيفا أن "أولويتنا هي التأكد من إمكانية وصول الجميع في كل أنحاء العالم إلى معلومات موثّقة ودقيقة".

وأضاف: "أطلقنا مركزا للمعلومات عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، الموجود في الـnews feed، واخترنا هذا المكان المركزي للمستخدمين حتى يتمكنوا من الحصول على آخر الأخبار والمعلومات وكذلك الموارد والنصائح للحفاظ على صحتهم ودعم أسرهم ومجتمعهم بسهولة، كما أننا نعمل على ضمان حصول أي شخص على هذه المعلومات من أماكن آخرى عبر منتجاتنا، فـشاركنا المعلومات الصادرة عن السلطات الصحية الرائدة مع مدراء المجموعات لكي يشاركوها بدورهم مع مجتمعاتنا".

واوضح أن فيسبوك يقوم بإزالة الادعاءات الكاذبة ونظريات المؤامرة التي تم الإبلاغ عنها من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة، وبدأنا ذلك بإزالة ادعاءات خطيرة مثل أن "شرب المبيضات يمكن أن يعالج فيروس كورونا" والآن نزيل الادعاءات التي تقول بأن التباعد الجسدي لا يجدي".

كما أشار إلى أن إدارة فيسبوك تقوم بمنع الأشخاص من عرض إعلانات تستغل الموقف، والتي تدعي على سبيل المثال أن منتجاتهم يمكن أن تعالج المرض، وبخلاف ذلك قمنا بحظر إعلانات وقوائم تجارية تبيع أقنعة طبية ومعقمات اليدين ومناديل مطهرة للأسطح ومجموعات فحص الإصابة بفيروس كوفيد-19".

المصدر: (سكاي نيوز عربية)