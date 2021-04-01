الأسرة حجر الأساس

كتب : أنس أبو رميلة*

على مر العصور, كانت ولا زالت الأسرة هي حجر الأساس والبنية التحتية الأساسية للمجتمعات كافة, كما أنها الدرع الحصين الذي يربي الأجيال الصاعدة, التي بدورها تنشئ أسر أخرى من ثم عائلة حتى تصبح مجتمعا كاملا, وعلى هذا الأساس ولأهمية الأسرة والأدوار القيمة المنوطة بها, تم عمل هذا المقال بهدف التطرق الى الأسرة الفلسطينية وما هي الصعوبات التي تواجهها بشكل عام, عن طريق عمل مقابلات مع 5 أسر مختلفة وطرح بعض الأسئلة عليهم, التي سنقوم بتوضيحها خلال هذا المقال.

من الجدير بالذكر أن للأسرة العديد من التعريفات, منها أن الأسرة هي جماعة من الأشخاص يرتبطون معا بروابط الزواج والدم, ويعيشون معيشة واحدة تحت سقف واحد, ويتفاعلون مع بعضهم البعض وفق أدوار اجتماعية محددة.

بدأت المقابلة من خلال طرح السؤال الأول الذي كان كالأتي:

ما هي أصعب المشاكل العائلية التي تواجهك؟

و كانت إجابات أفراد العينة تتمثل في بعض المشكلات الأساسية, مثل المشاكل النفسية الانفعالية, التي تتعلق بأفراد الأسرة, كالقلق, الاكتئاب, المزاجية, بالإضافة أيضا إلى المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها الأسر الفلسطينية, وتم التطرق أيضا إلى المشاكل السلوكية, خاصة عند الأبناء, ودخولهم في مرحلة المراهقة وكثرة العصيان والتمرد, وأخيرا كان لدينا المشكلات الاجتماعية, مثل التدخلات الخارجية, (الجيران, الأقران, الأقارب), والصعوبة في تربية الأبناء, ومن الطبيعي أن ينبثق عن هذا السؤال سؤال آخر, الذي كان يقول:

كيف يمكنك إيجاد استراتيجيات أو حلول لهذه المشاكل؟

حيث تلخصت استجابات أفراد العينة في بعض النقاط, أولا: المحاولة من تحسين الوضع الاقتصادي بعدة أشكال, مثل العمل الإضافي والعمل الأبناء والزوجة, والاكتفاء والاقتصاد, ثانيا: العمل على اكتساب مهارات حياتية معينة لا غنى عنها في الحياة اليومية, مثل القدرة على قراءة الموقف وتحليله, والتروي والتفكير السليم, ثالثا: العمل على الوصول لأعلى قدر ممكن من الصحة النفسية لأفراد الأسرة.

بعد ذلك تم الانتقال إلى السؤال الذي يليه, حيث كان كالأتي:

هل تلتزم أنت وأفراد عائلتك بالوظائف التي على عاتقك؟

تمحورت إجابات أفراد العينة حول ثلاثة محاور, فمنهم من يحاول القيام بأداء وظائفه على أكمل وجه, ومنهم من يوجد لديه خلل في الوظائف, ومنهم من لا يقوم بأداء الوظائف التي على عاتقه, وتجدر الإشارة هنا إلى أن للأسرة العديد من الوظائف مثل, (وظائف بيولوجية, اجتماعية, نفسية, ترفيهية, اقتصادية, عاطفية), حيث يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بعض النقاط التي تساعد في أداء الوظائف الأسرية من قبل أفراد الأسرة, كوضع قانون ونظام واضح وصريح يتماشى مع جميع الأفراد داخل الأسرة والالتزام به, أن للمؤثرات الخارجية والظروف اليومية والحياتية أثر على فعالية الفرد في القيام بوظائفه, ولا ضير في التعاون للقيام بالوظائف الأسرية ما دامت لا تصنف تحت مسمى الاتكالية.

تم التطرق بعد ذلك إلى السؤال الأخير الذي جاء كالتالي:

هل يمكنك ذكر بعض العوامل التي تؤثر إيجابا على العلاقة الزوجية؟

تناولت استجابات الأسر على هذا السؤال عدة عوامل, منها عوامل ذات صلة بإشباع الحاجة إلى الحب, والتعبير عن المشاعر, والإحساس بالأمان برفقة شريك الحياة, كما أكد البعض على ضرورة الاتصال الايجابي الفعال بين الشريكين, ومشاركة كل منهما للأخر ولو جزء بسيط من يومه, وأن يعمل كل فرد على إرضاء شريكه, وتخللت الإجابات أيضا على ضرورة إشباع حاجات المتعة والمرح, كالترفيه عن النفس, والرحلات والجولات, كما يؤثر الوضع الاقتصادي بشكل أو بآخر على هذه الحاجة, ويمكننا أيضا إضافة بعض العوامل المتعلقة بالدين كما ذكر أفراد العينة, التي تتمثل بالإيمان والرضا بما كتب رب العالمين, وعدم القنوط من رحمة الله.

ونهاية أحب أن أضيف بأن الأسرة هي لب المجتمع, ومن الضروري جدا الالتفات لها والتعامل مع أفرادها بحرص وحذر وحب, فالأسرة السعيدة تولد مجتمع سعيد, والأسرة التي تمتلك صحة وصلابة نفسية تنشئ مجتمع يتمتع بالصحة والصلابة النفسية, أما الأسر التي لا تتمتع بالصحة النفسية, فيخرج منها مجتمعات هشة غير صحيحة نفسيا, معرضة للدمار والفناء, وسواء كنت تتفق أو تختلف مع ما ورد خلال هذا المقال, فان هذا لا يعني أننا جميعا نمتلك أسر ونستطيع تطويرها وتحسينها سعيا في صلاح المجتمع, والعيش في بيئة سليمة نفسيا, واجتماعيا.

*كلية الدراسات العليا– جامعة النجاح الوطنية