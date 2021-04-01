راموس غائب عن مبارتَي ليفربول وبرشلونة جراء الإصابة

وطن: تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة بإصابة قائده المدافع، سيرخيو راموس، في ربلة ساقه خلال مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2022، وذلك بحسب ما أفاد اللاعب والنادي الملكي، اليوم الخميس.

وتأتي إصابة قلب الدفاع قبل أيام معدودة من لقاء ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والغريم برشلونة في الدوري المحلي.

وخاض راموس مباراته الـ180 بقميص المنتخب الإسباني حين دخل بديلًا في الدقائق الأخيرة من الفوز على كوسوفو 3-1 في تصفيات المونديال القطري، لكنه كشف أنه شعر بالمشكلة بعد اللقاء، الذي أقيم الأربعاء.

وتأتي هذه الإصابة في فترة مهمة جدًا لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ أنه مدعو لمواجهة ليفربول الثلاثاء، وغريمه برشلونة في الدوري في 10 نيسان/أبريل الحالي.

وكشف راموس أنه "بعد المباراة، كنت أتمرن في الملعب وشعرت بآلام في ربلة الساق اليسرى"، مضيفا في صفحته على "إنستغرام": "إذا كان هناك شيء يؤلمني فهو عدم تمكني من مساعدة فريقي في هذه المباريات المتطلبة جدًا التي يتوجب علينا أن نخوضها هذا الموسم".

وأكد ريال إصابة قائده في ربلة الساق لكنه لم يكشف عن المدة التي يحتاجها للتعافي، قائلًا "تم تشخيصه باصابة عضلية في الجزء الداخلي من ربلة الساق اليسرى. سنراقب عملية تعافيه".

ويلتقي فريق زيدان مع ليفربول الثلاثاء على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، على أن يحل ضيفًا على بطل الدوري الممتاز في 14 نيسان/أبريل.

أما في الدوري المحلي، فيلتقي النادي الملكي السبت مع إيبار، متطلعًا الى تقليص الفارق الذي يفصله عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد المتصدر الى ثلاث نقاط، بانتظار مباراة الأخير الصعبة جدًا في الأندلس ضد إشبيلية الأحد.

وستكون مباراة السبت المقبل على أرضه ضد برشلونة مهمة جدًا بالنسبة لفريق زيدان الذي يحتل حاليًا المركز الثالث بفارق نقطتين عن غريمه الكاتالوني الثاني.