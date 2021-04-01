الاحتلال يفرج عن الأسير أسامة الفاخوري من الخليل

وطن: أفرجت قوات الاحتلال اليوم الخميس، عن الأسير أسامة الفاخوري نجل الكاتبة لمى خاطر، من مدينة الخليل، بعد قضائه 22 شهراً في سجون الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت ظهر اليوم، قراراً بالإفراج عن الفاخوري، عقب تأجيل الإفراج عنه الاثنين الماضي بزعم توقف أعمال "المنهلية".

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت ورئيس مجلس طلبتها الأسبق أسامة الفاخوري بتاريخ 2/7/2019، عقب اقتحام سكنه الجامعي في بلدة بيرزيت برام الله.

وجاء اعتقال الفاخوري قبل أيامٍ من الإفراج عن والدته الكاتبة لمى خاطر، التي اعتقلت 13 شهراً بتهمة التحريض على الاحتلال عبر كتاباتها.

وأصدرت محكمة الاحتلال العسكرية بحق الفاخوري، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 22 شهراً، عقب تأجيل محاكمته 6 مرات.