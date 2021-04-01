"أوقاف غزة" تدعو لإجراءات وقائية خلال صلوات الجنازة وعدم فتح بيوت العزاء

وطن: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء اليوم الخميس، تصريحا بخصوص أداء صلوات الجنازة في ظل الحالة الوبائية، وتزايد انتشار وباء كورونا في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في تصريحها على ضرورة أخذ إجراءات الوقاية والسلامة من ارتداء الكمامات، والتباعد، وعدم المصافحة وغيرها، بما يقتضيه الواجب الشرعي المحافظة على الأنفس، والأخذ بكل الإجراءات المشروعة التي تسهم في تطويق الوباء والحد من انتشاره.

وطالبت بأداء صلاة الجنازة مباشرة بعد التغسيل والتكفين، وذلك في الساحات العامة والمناطق المفتوحة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة، وضرورة الإسراع والتعجيل في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات المفروضة.

كما طالبت بالاقتصار في التشييع وأداء صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب والأصدقاء وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات وعدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.