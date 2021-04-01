هنية يدعو أردوغان للضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس

وطن: دعا رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على الاحتلال لعدم القيام بتعطيل العملية الانتخابية في القدس أو التدخل في مجرياتها.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس أردوغان، استعرض خلاله آخر التطورات المتعلقة بالواقع السياسي الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بتطورات العملية الانتخابية والانتهاء من تقديم القوائم للجنة الانتخابات المركزية.

وشدد على أن القدس جزء رئيس في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا.

ودعا هنية، في الوقت نفسه أن تقوم تركيا بالمشاركة في الرقابة والإشراف على الانتخابات.

وأكد على موقف حماس الثابت بالمضي قدمًا في مسار الانتخابات وصولًا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشراكة والديمقراطية.

وقال إن حماس ملتزمة بتوحيد الشعب الفلسطيني والمضي في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية والمجلس الوطني.

وتابع هنية، "حتى لو فازت حركة حماس فنحن ملتزمون بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية".