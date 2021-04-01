فرنسا تسجل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل 50659 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الوفيات خلال اليوم الأخير بلغت 308 حالات، وبلغ عدد المصابين في أقسام العناية المركزة 5109 أشخاص مع إضافة 56 شخصا يوم الخميس.

وتشكل حصيلة إصابات، الخميس، انخفاضا مقارنة بحصيلة الأربعاء حيث تم تسجيل 59038 إصابة، لكنها مرتفعة بالمقارنة مع حصيلة يوم الخميس الماضي، حيث سجلت 45641 إصابة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى نحو 4.7 مليون شخص، وحصيلة الوفيات 69904 حالات.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفرنسية إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 8.8 مليون شخص.

المصدر:( رويترز)