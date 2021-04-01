مصر تتحفظ على السفينة إيفرغيفن وتطالب بتعويضات تتجاوز مليار دولار

وطن: أعلن رئيس هيئة قناة السويس، التي تدير الممر المائي الدولي، أن السفينة "إيفرغيفن" متحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات في أسباب جنوحها ومراجعة صلاحيتها الفنية، مرجحا أن يستمر التحقيق الذي تجريه لجنة خبراء لنحو أسبوع.

وأشار الفريق أسامة ربيع، الذي عمل في السابق قائدا للقوات البحرية في الجيش المصري، إلى أنه تم تشكيل لجنة من ستة خبراء من الهيئة، وصعدوا لأول مرة على متن السفينة الموجودة في منطقة البحيرات المرة بالقناة أمس الأربعاء، وستقوم اللجنة بالاطلاع على الوثائق والصندوق الأسود واستجواب الأطقم، وقالت الشركة اليابانية مالكة السفينة إنها تشارك في التحقيقات.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس قبل أيام، وذلك بعد أزمة استمرت نحو أسبوع إثر جنوح سفينة الشحن العملاقة في عرض القناة، في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المنصرم.

ويذكر أن السفينة إيڤرغيفن مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية ومسجلة في بنما، وتستأجرها شركة "إيفرغرين" التايوانية ومؤمن عليها في نادي التأمين في لندن.

وأوضح أسامة ربيع رئيس الهيئة، في مداخلات تلفزيونية محلية، أن الخسائر المتعلقة بوقف الملاحة في القناة وتكلفة تعويم السفينة وإنقاذها والتي ستطالب بها السلطات المصرية تتجاوز مليار دولار.

وقال إنه ربما يتم التوصل لتسوية، بشأن التعويض المالي مع الشركة المالكة للسفينة والمشغل البحري، لإنهاء الأمر بعد التحقيق، وربما يكون هناك مسلك قضائي آخر.