فتح الثورة هل ستعود

كتب: المهندس شوكت الراميني

إذا كانت مجموعة القوائم الراغبة في المشاركة في الإنتخابات التشريعية المزمع عقدها في مايو القادم على إختلاف تشكيلاتها، وإتجاهاتها السياسية والإجتماعية والإقتصادية، تشكل وجهاً للشعب الفلسطيني، فان فتح الكبرى بإعتبارها الحركة الوطنية الأوسع تشكل صورة هذا الوجه بإمتياز.

فعندما غنت فتح -الحركة الوطنية العريضة- (غلابة يا فتح غلابة)، ردد صداها الكل الفلسطيني، بما في ذلك أبناء التنظيمات الأخرى رغم إختلافاتهم ، لأبعاد هذا النشيد الوطني، والثوري ، التعبوي ،والتحريضي ،في ذلك الزمان رمزياً.

والشعب الفلسطيني الآن، تواق بعد كل هذه السنوات العجاف، من الركود السياسي ،والكفاحي الثوري ،على جبهته الداخلية من جهة ، وعمليات التقدم العنيف لجرافات الإستيطان والتهجير، والإقتلاع ،والضم ، والصمت ،والحرب، والتآمر العربي الرسمي ، وخمود التضامن الشعبي العربي والدولي ، وبخلفية كل ذلك إنقسام سياسي وجغرافي بغيض ، ترعرعت على ضفتيه فئات ذات مصالح ، إستراحت على هذا الحال ،ومدت ارجلها على إتساعه الضيق ، وغيبت حرية المواطن وضيعت كرامته الإنسانية والوطنية ، مستفيدة وبشكل انتهازي من كل الظروف ، والمعطيات ، والضائقة الإقتصادية ، والحصار ،والتجويع الممنهج ،ومن صبر، وقيم شعبنا النبيلة وأخلاقه ، نعم إنه تواق للحرية والإستقلال الوطني والعدالة والمساواة ، وانتفاضة القوائم الإنتخابية التي سجلها شعبنا ، هي أحد تعبيرات هذا التوق الوطني الكاسح للتغيير ، وبغض النظر عن أجندات هنا أو هناك .

فتح السباقة: مخطوفة القرار والصورة، تنتفض أيضا بكونها وجه رديف للتركيبات السياسية والإجتماعية لشعبنا ، فانقسامها الى كتل انتخابية منظمة ( مع بعض التحفظات )، هي ظاهرة صحية وطبيعية ، إذا أحسنت إدارته . ففتح حركة متسعة أفقياً ، وعامودياً ، ومناطقياً ، وعشائرياً ،...الخ .

فتح محتاجة إلى إستعادة روحها ، فتح محتاجة الى تجديد وجهها ، وهذا إنعكاس لحاجة الشعب الفلسطيني الطبيعية ، المعبر عنه في تكثيفاته الحزبية والتنظيمية، وإن البكاء على وحدة فتح جميل ، ولكن صانعيه هذه الأيام ، يريدونه بكاء ضد التغيير والتجديد ، انهم يتحدثون عملياً عن وحدة هيكلية عددية ، وليست وحدة برنامجية مجددة ،مرتبطة بقيم ومباديء فتح الوطنية الثورية واستراتيجيتها ، يريدون جيشاً جراراً صامتاً خلف أصنام الزعماء .

التغيير المركزي لهذا الوجه والتوجة ، كما هو واضح شبه مستحيل ، فإختطاف القائمة الرسمية، وبخلاف ما دعى اليه الرئيس من مباديء تجديدية بأحدث طبعاتها ، قد أذهل الجميع ، وهذا اثبات ملموس على ذلك !!!

وكما يبدو أن هناك نظرة ضيقة لإستنهاض قوة فتح من صانعي القرار فيها، نظرة مأسورة بتجديد شرعية أمام إستحقاقات خارجية( بنفس الوجه السياسي الإستراتيجي والتكتيكي ) ، وتجد ترجمتها باستنتاج أن النصر يأتي بقائمة واحدة موحدة ، عبر إستقراء عام وعابر لتجربة الإنتخابات السابقة عام 2006 ، نعم هذا إستقراء صحيح ، اذا تم ضمان جذب القوة الإنتخابية الفتحاوية والشعبية العامة ، الى هذه القائمة الموحدة وبكثافة ، ولكن هذا غير مضمون ، وعلى الأقل غير مضمون من الزاوية الشعبية . حيث أن مياه كثيرة قد جرت خلال السنوات السابقة . ولا بد من النظر الى مجمل التغيرات السياسية الخارجية ،ووزن القضية الفلسطينية في الإهتمام الدولي ، وحجم وشراسة الهجوم الإقصائي الإحلالي الإسرائيلي ومسانديه ، وكذلك للتغيرات المجتمعية والسياسية الفلسطينية ، والسياسية الداخلية الفتحاوية وإشكالاتها التنظيمية ، وكذلك الحاجة الماسة للتوازن مع حركة حماس وعلى أقل تقدير .

إن كل ذلك تتطلب وجه ثوري محفز وناظم من جديد لحركة فتح ،وتحالف الحرية -مروان البرغوثي والدكتور ناصر القدوة - قد يكون إنعكاساً تلقائياً لذلك المطلب ، بما يشكله من رمزية لمنظومة فكرية وتنظيمية ، قادرة على تلميع الوجه الشاحب لفتح بقيادتها الحالية ، واعادة جذب قاعدتها العريضة وتوسيع جماهيريتها نحو أمل وفعل وطني جديد ، وتوازنات داخلية ضرورية، للتصدي لمعركة الحرية والإستقالال .

لم تنتصر الإستراتيجية الإسرائيلية إتجاه الحركة الوطنية الفلسطينية ،رغم ما حققته من إضعاف وتجميد لحركتها وقدراتها التكتيكية ،وما زالت تمارس برامج إحتواء معقدة لتنفيذها ، وتكريس الإنقسام هو أحد تكتيكاتها الهامة.

وإن ظهور حماس على يسار حركة فتح ، هو مفتاح سحري في التوازنات الجماهيرية والشعبية ، ولا تستطيع فتح البقاء في تلك الزاوية الرمادية ، تتلقى سيل من الضربات وهي صامته ، لأن هذا سيأدي الى استمرار تآكلها وتلاشيها التدريجي وإنفضاض الجماهير من حولها ، وتفكك بناها التنظيمية ، آخذين بعين الإعتبار أن إضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية العامة ،يحتل أهمية خاصة للإسرائيليين ، فيما يتعلق بوجودها في الضفة الغربية والقدس ، وفي ظل التطبيقات الاسرائيلية الجارية لمضمون خطة صفقة القرن. وعليه فبقاء فتح في تلك المنطقة الرمادية السلبية هو مطلب إسرائيلي ، لانه أحسن وصفة لذوبانها التدريجي ، وبشكل طبيعي تعمل (يسارية )الإسلام السياسي على تظهير تلك الرمادية ،(وأما الإسلام السياسي فمن السهولة عزلة وحصاره وإتهامه بالإرهاب ) .

ومن هنا نجد أن تحرك ( مروان البرغوثي وناصر القدوة ) عبر قائمة (الحرية ) ، بغض النظر عن السيناريوهات التي قادت اليها ، تصب في سياسةوتكتيكات حماية فتح الكبرى وتاريخها ، وهي قلب للطاولة على رأس الإسرائيلين أولاً ،المهتمين أن تبقى فتح شاحبة وضعيفة برنامجياً وشعبياً ، وهي احياء ( لغلابة يا فتح ) بمدلولها المقاوم .فعلى فتح وجماهير شعبنا أن تلتقط هذا وتتعامل معه بمسؤولية واهتمام كبيرين .