القاضي فواز عطية يكتب لـوطن: وقف عائلة الشهابي المقدسية على رباط الكرد ما بين المعضلة والحل

من الحكمة بزمان أن يقف المرؤ على حقيقة الرواية اليهودية، التي لا تكفُ عن اختلاق الأساطير، فالطقوس التلمودية وأداء الصلوات - دون التقليل أو الاستهتار أو الاستهزاء بالدين الآخرفيما إذا كانت ضمن شريعة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام - بشعائر خاصة تتمثل بوضع الوصايا الورقية وأغصان الزيتون بين حجارة رباط الكرد، على اساس مسمى استحدثته بلدية الاحتلال بإسم:"هكوتل هكتان"، أي "المبكى الصغير"، دون الاخذ بعين الاعتبار إلى الواقع القانوني والتاريخي والديني لحوش الشهابي أو رباط الكرد، الذي يقوم ذلك الحوش على اساس دامغ طافح بالمستندات، وبما يؤكد الذي على أن حوش الشهابي يعود لعائلة الشهابي بموجب حجية وقف أنشأت قبل ثلاثة قرون من الزمان تقريبا.

لكن الاسطورة اليهودية، قد تجعل من الحلم التهويدي حقيقية في يوم ما لتتجسد ملامحها بين عشية وضحها، لمفاجأة أهل القدس في القريب العاجل من أجل خلق واقع جديد، أسس له عام 1996 بهدف إحكام السيطرة على الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، وتحويله لمكان مقدس لليهود ليكون امتدادا لحائط البراق، الامر الذي يعني تهجير قسري لسكان تلك المنطقة القاطنة فيه منذ مئات السنين، بزعم قدسيته وفق الرواية اليهودية.

مسلسل التهويد مستمر بجميع الاتجاهات، جزء منها ما يخطر على البال والجزء الاكبر لا يخطر على بال أحد، فنحن لا ننكر وجود اليهود في المدينة المقدسة، ولا يمكن إنكار حقيقة وجودهم كمواطنين صالحين وقت أن سُمح لهم بالمكوث فيها إبان حكم الإمبراطورية العثمانية للقدس الشريف، ضمن اطار الصلاح لكل مواطن يعيش في المدينة المقدسة يهوديا كان أو مسيحيا أو مسلما، إذ أنبأت سجلات المحكمة الشرعية في القدس الشريف، المحفوظ نسخة عنها في المكتبة الوطنية في القدس الغربية، على واقع تواجد اليهود كمواطنين غير عابثين بأمن وأمان المدينة، وخُصص لهم حارة بإسمهم"حارة اليهود"، وعاملتهم الدولة العثمانية ضمن رعاياها دون تمييز أو محاباة.

وواقع سجلات المحكمة الشرعية الزاخرة بالمعاملات لطائفة اليهود، تشهد على حجم التداول في قضاياهم المطروحة امام القضاء الشرعي وقتئذ، بما في ذلك حجج حصورات الإرث التي كانت تصدرمن القاضي الشرعي أسوة بالمسلمين والمسيحيين على حد سواء، وتلك الحجج تثبت كذب أي ادعاء يفضي على أنهم ظُلموا أو تعرضوا لأية مضايقات أو تنكيل إبان الحكم الاسلامي للقدس.

من هذا المنطلق أبدء موضوع المقال، وأربطه ربطا مباشرا من حيث انتهت الذاكرة السياسية لمفاوضات كامب ديفيد عام 2000، التي رمت بأثقالها وآثارها بتحميل مسؤولية فشلها للرئيس الراحل ياسرعرفات، فلست في مقام لأحول هذا الموضوع إلى عالم السياسة والدخول في تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، إلا أن التعرض لتلك الذاكرة أساس بنيان وغاية هذه المقالة.

ومن هنا يجب أن يعلم أهل القدس بصفتهم حراس أوقاف أجدادهم الذُرية التي أنشأت منذ مئات السنين، وبعضها منذ ألف عام واكثر، كما ويجب أن يعلم كل يهودي في هذه الديار المباركة التي ربطها الله عزوجل في مُحكم التنزيل، ربطا مُحكما بمكة المكرمة زمانيا ومكانيا في رحلة الاسراء والمعراج، التي مرت ذكراها علينا قبل ايام معدودات، أن واقعة تحميل الراحل ياسر عرفات مسؤولية فشل المفاوضات، سببه ما تحت رباط الكرد أو ما يعرف بحوش الشهابي وكل ما هو تحت المسجد الاقصى المبارك.

وبالتالي، ورغم الاتفاق على كثير من القضايا النهائية في كامب ديفيد عام 2000 بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي، وتجاوز نسبة الحسم في تلك المفاوضات، إلا أن موضوع ما تحت رباط الكرد والمسجد الاقصى فجّر كل التفاهمات، على أساس أن السيادة الفلسطينية للمسجد الأقصى فقط من العلو دون الاسفل، ولما سأل الرئيس ياسرعرفات عن تمسك الجانب الاسرائيلي لهذا التقسيم الذي يتنافى وأسس مفهوم نطاق الملكية للعقارات، أُجيب بأن الهيكل اسفل المسجد الاقصى، وهو ما دفعه إلى النطق بما كان مؤمن به، بأن الهيكل لم يكن موجودا في القدس، وانما كان في اليمن، ومن ثم عرض على الاسرائيلين بناء الهيكل في منطقة نابلس، الامر الذي اعتبرهذا التصريح انكارا من ياسر عرفات للوجود لليهودي في القدس، بل انكارا لوجودهم في فلسطين التاريخية.

وما تجدر الاشارة إليه ، إلى أن ما صرح به الراحل ياسرعرفات لم يكن عبثيا أو مناورة ضمن أسلوب التفاوض وفق ما عبر عنه بعض المرافقين له، وانما استند إلى الرواية التاريخية المكتوبة في الكتب، وما أرّخه بعض المؤرخين كأمثال فاضل الربيعي وكمال صليبي، مما دفع بعض الوفد المفاوض الاسرائيلي المؤمن بالسلام مع الفلسطينين بناء على تصريحاتهم العلنية، امثال شلوموا بن عامي وزير خارجية اسرائيل السابق وامنون شاحك وزير الجيش الاسرائيلي السابق، إلى القول : بأن تصريحات ياسرعرفات تعتبر انكارا للوجود اليهودي في فلسطين، وبالتالي من ينكر ثقافتنا وتاريخنا فيها لا مكان له بيننا...

من هذا المنطلق أقول، إن تصريح الرئيس الراحل ياسرعرفات حول فكرة عقائدية تخص ملة اليهود، ليس بالضرورة أن يؤمن بها كل سكان الأرض في مفاوضات قابلة للتعديل والتغييروالتبديل، فإذا كانت تصريحاته محل انكار وامتعاظ من الملحدين والعلمانين من الاسرائيلين قبل المتدينين، وخصوصا أن هناك مراجع تاريخية تتحدث عن فكرة تبناها رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، ولم تكن إلا وجهة نظر.

فكيف لهؤلاء أن ينكروا الأساس القانوني لوثائق صادرة عن المحكمة الشرعية قبل 278 عاما، التي تفصح عن هوية أصحاب المكان وحقيقته، وتم توثيقها من مرجع مختص بسندات رسمية صدر بعضها في 1/9/1156هجري الموافق ل 19/10/1743 ميلادي؟ ومن يفسر لنا التعارض في تشخيص وتسمية المكان عندما استيقظت عائلة الشهابي والمجاورين لها في صبيحة أحد الايام، بوضع لافتتين من بلدية الاحتلال احدهما مكتوب عليها باللغة العربية "حوش الشهابي" والاخرى باللغة العبرية هكوتل هكتان "المبكى الصغير"؟

أليس بحوزة الجانب الاسرائيلي كما ذكرت سابقا، صورة عن سجلات المحكمة الشرعية؟ ألم يقرؤوا واقع حجية وقف المرحوم عبد الوهاب شهاب الدين "الشهابي" شيخ الحرم القدسي ، الذي أوقف ما هو جار في ملكه وتصرفه بأن:" وضع البناء الذي أنشأه بالوجه الشرعي وما آل إليه في بعضه بالشراء الشرعي بمقتضى حجج شرعية جميع الدار الراكب بعضها على اقبية رباط الكرد، التي أنشأ بناؤها واقام سائر بيوتها بعد أن أُذن له بالاذن الشرعي بالتعمير والاحتكار الشرعي للارض الحاملة البناء بمقتضى حجة شرعية مؤرخة بتاريخ المشتملة الدار المرقومة على علوي وسفلي ووسطى فاعلوي يشمل على طبقة جديدة داخل مخدع لطيف بها كشك جديد مطل على الدار المزبورة يستطرق للطبقة من سلم حجر بناء جديد والوسط يشتمل على طبقتين احداهما غربية سكن ولد الواقف الشيخ عبد الرحمن والثانية شرقية ملاصقة بسور الحرم الشريف وعلى أدب خانة جديد والسفل على ثلاث بيوت احدهما به مخدعين صغار واقع البيت المرقوم من جهة الشمال وعلى باب ايوان جديد والبيت الثاني من جهة الغرب من الدار والثالث من جهة الغرب الملاصق لسور الحرم وعلى مطبخ جديد وادب خانة وعلى صهريج معد لجمع ماء الاشتية ويستطرق للوسط والعلو من سلم حجر جديد وعلى منافع ومرافق وحقوق شرعية المحدودة قبلة الدار المزبورة من العلو رباط الكردوتمامه دار وقف المرحوم شهاب الدين افندي .... "

ومن هنا نتساءل جميعا، أليس في قوانين الملكية ضمن رزمة التشريعات الصادرة عن البرلمان الاسرائيلي تحدد نطاق الملكية؟

وأليس في تلك التشريعات قيود على الادارة بألا تمس حق ملكية الأفراد والمؤسسات؟ وأليس فيها نصوصا تحرم وتجرم العبث في ملكية المواطنين؟ وأليس في تلك التشريعات نصوصا تفيد حق المالك في التصرف والاستعمال والاستغلال لسطح الملكية وما تحتها من عمق؟

أليس في شق نفق من أسفل حوش الشهابي والعقارات الموقوفة عليه اعتداء على الملكية الخاصة لوقف وحوش عائلة شهابي ، التي تتمتع بملكية مشتركة في العقارات سابقة الوصف، وما ترتب عليها من احكار خصصت على وقف خيري أنشأ في العام 694 هجري من قبل صاحب الديار المصرية المقدر السيفي الكرد، للرباط في تلك المنطقة من اجل تيسير سبل اقامة العلماء القادمين من مختلف الامصار عند زيارتهم للمسجد الاقصى، أسوة برباط المنصوري عند باب المجلس ورباط المغاربة عند باب المغاربة، التي أُوقفت جميعها وقفا خيريا لكل وافد من علماء العالم الإسلامي ، ليقدم له له السكن والمأوى والطعام والشراب حتى مغادرته، لماذا قُرأت تلك الحجج والمستندات الصادرة عن دائرة رسمية وانكروا قيمتها، أوليس في ذلك نكران للوجود العربي الاسلامي في القدس؟

إذا كانت المعضلة على النحو المفصل أعلاه لا تروق للجانب الاسرائيلي، حيث أنها لا تقوم على رواية أو حكاية، وانما واقعها موثق بسندات رسمية، ورغم أن تلك السندات من الناحية القانونية تصل لأعلى مراتب الحجية، إلا أن الجانب الآخر مازال ينكر قيمتها، فكيف لأهل القدس خاصة ولأهل فلسطين عامة أن يصدقوا بأن هناك من الجانب الاسرائيلي من يؤمن بالوجود العربي الاسلامي في القدس.

الأمر الذي يستدعي من هيئة متولي وقف عائلة الشهابي أن يسلكوا الدرب القانوني، بمراجعة الجهات المختصة لتثبيت وقفهم بما اشتمله من ساحات وعقارات وما خصص له من احكار، وبما يضمن من حق الانتفاع وحق الارتفاق بتلك العقارات الموقوفة من خلال حوش الشهابي وهو رباط الكرد، ضمانا وصيانة لحقوق الملكية ومشتقاتها، التي تضمن لهم حق العلو وحق السفل، ولمنع الادارة المحتلة من التعسف والتمادي بما لا يقع في ملكها، ولتقييدها وتكبيلها بالوسائل القانونية المتاحة.

*سلسلة مقالات بعنوان "عين على الأوقاف الذُرية في القدس" تصدرها جمعية المحافظة على الوقف والتراث المقدسي (وقفنا)