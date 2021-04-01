لا انتخابات بدون القدس .. فتح تعلق لوطن على تغيير معايير اختيار مرشحي قائمتها الانتخابية وامكانية اتخاذ اي اجراءات ضد البرغوثي عقب تحالفه مع القدوة

رام الله - وطن للانباء : سجلت حركة فتح في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء قائمتها الرسمية لخوض الانتخابات التشريعية والتي تحمل اسم الحركة وشعار العاصفة في لجنة الانتخابات المركزية قبل دقائق من إغلاق باب الترشح، برئاسة نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

وكان لافتا تصدر أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري لقائمة الحركة خلافا للمعايير التي وضعتها اللجنة سابقا بمنع مشاركة أعضاءها واعضاء المجلس الثوري، وامناء سر الاقاليم، والمحافظين، والوزراء، والوزراء السابقين في قائمة الحركة.

وقال مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب لوطن حول أسباب ذلك التغيير ان اللجنة المركزية لحركة فتح كانت قد اعدت خطة سابقا تقضي بعدم مشاركة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري او امناء سر الاقاليم او الوزراء ووكلاء الوزارة في قائمة الحركة.

ولفت الجاغوب انه قد طرأ ظرف جديد على خطة المركزية ارتأت معه بوضع شخصيات وطنية مرموقة في القائمة مثل محمود العالول وذلك لتاريخه النضالي وكونه والد شهيد ، كما ارتأت اللجنة تغيير قواعد اللعبة بتقديم الحالة النضالية وغيرت خطتها بطريقة اختيار القائمة بالطريقة هذه، مؤكدا ان من حق اللجنة المركزية ولمصلحة الحركة وتعزيزها انتخابيا ان تدخل ذلك التغيير .

وحول ان كان ذلك التغيير سببه دخول الاسير مروان البرغوثي على خط الانتخابات، او تقييم حركة فتح للقوائم المنافسة وتحديدا قائمة حركة حماس قال الجاغوب " هناك عوامل عدة، ومنها ان عدد القوائم المسجلة لدى لجنة الانتخابات بلغ 36 قائمة وبالتالي تلك القوائم ستحصل على أصوات ولو كانت مشتتة، وبالتالي فتح أرادت جذب الناخب الفلسطيني لقائمتها."

وعن إجراء الانتخابات في القدس قال الجاغوب " ان الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة اتفقت على انه لا انتخابات دون القدس، لان لب الصراع وجوهر قيام السلطة والفصائل هو تحرير الوطن والقدس جزء من ذلك الوطن".

وتابع الجاغوب "انتخاباتنا ليست مطلبية وإنما سياسية ، وبالتالي فرض الانتخابات بالقدس هو تعزيز للقدس كعاصمة لفلسطين ومن هذا المنطلق نقول كما يقول الجميع انه لا انتخابات بدون القدس، واننا نريد اجراء الانتخابات في القدس دعاية وترشحا وتصويتا وهذا ما تريده الفصائل ايضا".

واضاف "ان هذا الامر ليس الهدف منه تعطيل الانتخابات، وانما لاننا نريد اجراء الانتخابات وفق ثوابتنا الوطنية التي أحد أركانها ان القدس عاصمة فلسطين".

وحول ان كانت هناك اي اتصالات حالية بين حركة فتح والقيادي الأسير عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي، بعد دخوله في قائمة مشتركة مع القيادي المفصول من الحركة ناصر القدوة، وإذا كانت اللجنة المركزية للحركة ستتخذ اي خطوات ضده على غرار ما جرى بحق القدوة قال الجاغوب "ان مروان البرغوثي هو عضو لجنة مركزية في فتح، وهي أعلى هيئة قيادية في الحركة وكان قد حصل على اعلى الأصوات في انتخابات حركة فتح، ولذلك فإن الحركة لا تستطيع ان تتجاهل هذه الخاصية لمروان، كونه يقبع في سجون الاحتلال ومحكوم بعدة مؤبدات، فهذه الخصوصية تمنع حركة تحرر وطني من الذهاب لفصل قائد من قياداتها داخل السجون".

ودعا الجاغوب الى استمرار الحوار مع البرغوثي قائلاً "أنا كادر فتحاوي وبعد ان اغلق باب قبول القوائم، يجب ان يكون هناك حوار جاد وفعال وله نتائج" وحول ان كان هناك حوار يجري الآن قال " لا استطيع ان اقول ان هناك حوار، انا اقول يجب ان يكون هناك حوار، لا اعتقد الان انه يوجد شيء".

وتابع "يجب ان تضغط قاعدة الحركة لان يكون هناك حوار، فالبرغوثي له خصوصية بأذهان الجيل الفلسطيني ومكانة، ولا يجب تجاوز هذه المكانة، ويجب ان يعود البرغوثي الى قائمة الحركة الرسمية عن طريق ضغط فتحاوي داخلي".

أما عن الفرق بين القدوة والبرغوثي كونهما عضوا في مركزية فتح ، قال الجاغوب " النظام الداخلي لا يفرق بين أحد .. ولكن في الأدبيات الأخلاقية والوطنية، لا يمكن تطبيق ما اتخذ من قرار على ناصر القدوة على أسير في سجون الاحتلال، خاصة ان القدوة ارتأى تشكيل الملتقى الوطني الديمقراطي وهو خروج عن إجماع المركزية بان لا يكون هناك قوائم خارجية".

وتابع الجاغوب "الفرق بينهما هو خصوصية البرغوثي كونه اسير في السجن، فلو كان البرغوثي خارج السجن كان من الممكن التصرف معه بنفس الطريقة وبنفس الحسم، لكن كونه في السجن ومحكوم بعشرات المؤبدات من أجل الشعب الفلسطيني وحريته، ليس من المعقول فرض عقوبة جديدة عليه بفصله من فتح".

وحول خلو قائمة فتح من اسماء الاسرى في سجون الاحتلال، بعد ان كانت هناك تسريبات سابقة تشير الى ان بعض الأسرى مثل ياسر ابو بكر وفؤاد الشوبكي سيتصدرون قائمة الحركة قال الجاغوب " الاسرى لهم اهمية كبيرة ، وهناك مئات الاسرى في سجون الاحتلال، لكن المجلس التشريعي هو لاتخاذ القرارات والتشريعات، ومن حيث المبدأ كان يمكن ان يكون هناك رموز من الحركة الأسيرة في قائمة حركة فتح، لكن الخلاف كان سيصبح من هو الرمز الأسير الذي سنضعه في القائمة، وهذا الأمر كان يمكن ان يحدث خلل وحساسية داخل للسجون، نظرا لوجود قرابة 250 أسير مؤبد جميعهم مناضلون ويستحقون، لكن من الذي ستختاره".

وتابع " ان قيادة الحركة رأت ان الانتخابات تتعلق بالمجلس التشريعي ومهمته التشريع، ولكن ومع محبتنا واحترامنا للاسرى، ماذا سيقدمون وهم داخل السجون للمجلس التشريعي، فنحن لا نريد أصوات فقط لفتح وإنما نريد مجلس تشريعي فاعل، وهذا ينجح حين يكون هناك أشخاص فاعلين".

واضاف " على سبيل المثال لو وضعنا 10 أسرى على قائمة حركة فتح، وحصلت القائمة على 40 مقعد، فنحن نكون هكذا قد أعدمنا 10 مقاعد لن يكون لها دور في التشريع، علما ان التشريعي ليس منصب تشريفي وانما للعمل ، ولو كان الأمر كذلك لكانت القائمة كلها اسرى، فعمل المجلس التشريعي يتعلق بالتشريع وحقوق الناس والقوانين، وامور كثيرة ومن هذا المنطلق كانت الفكرة انه يجب ان يكون هناك أشخاص فاعلين في التشريعي".