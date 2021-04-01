رشدي الغلاييني رئيساً لمجلس ادارة البنك الاسلامي العربي





وطن: الهيئة العامة للبنك الاسلامي العربي تعيد تشكيل مجلس الادارة خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس والعشرين والمنعقد في مدينة رام الله وغزة بتاريخ 30/3/2021.

وضم مجلس الإدارة الجديد نخبة من الخبراء الفلسطينيين في المجال الاستثماري والمالي والقطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات المختلفة بما يخدم استراتيجية البنك نحو التطور والرقمنة المصرفية والشمول المالي.

وانتخب مجلس الادارة الجديد في جلسته الأولى رشدي محمود رشيد الغلاييني رئيساً لمجلس الادارة، ومحمد محمود نصر نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ويتمتع رشدي الغلاييني بخبرة مصرفية واسعه لأكثر من 30 عاماً وهو من مواليد مدينة غزة عام 1962، وأكمل دراسته الجامعية في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر في الجامعة الأميركية في القاهرة، وتدرج في عدة مناصب إدارية ابتداءً من إدارة المخاطر والحوكمة الرشيدة والتسهيلات الائتمانية والعمليات البنكية، وشغل مؤخراً منصب مدير عام بنك فلسطين.

كما يعد الغلاييني من أهم المشاركين في الفعاليات والمؤتمرات المصرفية وورشات العمل التي يتم تنظيمها عبر المؤسسات المصرفية القيادية والمؤثرة على الساحة المصرفية في الشرق الأوسط والعالم، بما فيها المجلس المالي العالمي (IIF)، اضافة الى عضوياته بعدة مجالس ادارات لشركات ومؤسسات مالية واستثمارية في فلسطين والمملكة الاردنية الهاشمية.

وشمل المجلس عضوية كلاً من صقر محمود سليمان جندية ووائل عبد اللطيف خليل الصوراني وعبدالله قيس ثنيان الغانم وشادي عدنان احمد الخطيب وسام سامي سالم بحور ومحمد عوني محمد ابو رمضان والدكتورة صفاء علي طه ناصر الدين وسمر زهدي خليل صوالحي نخلة وصائب ابراهيم محمد سمور.

بدوره شكر رشدي الغلاييني اعضاء مجلس الادارة والهيئة العامة على الثقة التي أولوه اياها مؤكداً على أهمية قطاع الصيرفة الاسلامية في فلسطين والعمل على الارتقاء به وتطويره خصوصا لما يواجهه من تحديات على الصعيد الاقتصادي والسياسي في فلسطين. مشيرا الى ان الاستثمار في القطاع المصرفي الاسلامي في فلسطين بدأ بالنمو على نحو غير مسبوق خلال الاعوام القليلة المنصرمة.

وأكد على ضرورة تذليل العقبات امام هذا القطاع الاستثماري المهم من الجهات المختصة، واشار الى ان البنك الاسلامي العربي مستمر بعمله نحو تحقيق الشمول المالي من خلال البرامج والخدمات التي تعزز وصول العملاء للخدمات البنكية بكافة فئاتهم واماكن تواجدهم.

من جانبه أوضح مدير عام البنك الاسلامي العربي هاني ناصر ان تنوع خبرات اعضاء مجلس الادارة الجديد برئاسة رشدي الغلاييني يعزز ويدعم الادارة العليا في تحقيق أهداف واستراتيجية البنك، مضيفاً ان البنك الاسلامي العربي الآن وبعد مرور 25 عام على تأسيسه أصبح اكبر مؤسسة مصرفية اسلامية في فلسطين، ومتجه بقوة نحو رقمنة الخدمات المصرفية كونها تتخطى حاجز المكان والزمان لإتمام الاعمال المصرفية للجمهور وخصوصاً لما اثبتته من فعالية خلال جائحة الكورونا.