7 وفيات و1081 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: توفي 7 مواطنين وسُجلت 1081 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة بغزة، اليوم الخميس، بأنها أجرت 3758 فحصاً مخبرياً بـ 24 ساعة الماضية وسجلت 1081 إصابة جديدة بالفيروس.

ورصدت "الصحة" في موجز تقريرها اليومي، تعافي 265 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 66669 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 8726 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 57325 حالة، وإجمالي الوفيات 618 حالة وفاة.

كما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 124 حالة.

وفيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 22941 شخصاً.