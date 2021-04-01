الطقس: انخفاض على درجات الحرارة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة الليلة

وطن: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً في معظم المناطق وباردا ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا ودرجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء والليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.