ناصر القدوة يسجل قائمة "الحرية" المشتركة مع الاسير مروان البرغوثي في لجنة الانتخابات المركزية

وطن: سجل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق ناصر القدوة مساء اليوم برفقة عضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي قائمة "الحرية" المشتركة مع الاسير مروان البرغوثي في لجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة.

وقال عضو القائمة هاني المصري في تصريحات صحفية انه منذ ان ذهب الشعب الفلسطيني للتسجيل في السجل الانتخابي ادركنا ان هناك تنافس في القوائم لان الانتخابات لم تعقد منذ سنوات والشعب يريد ممارسة حقه الانتخابي ومساءلة قادته ومؤسساته.

واكد المصري ان الهدف من المشاركة هو كسر الاستقطاب والثناية، وعدم السماح باستنساخ الوضع الراهن لانه سيؤدي الى تكريس الواقع الحالي والحكم الذاتي وتكبيل الشعب الفلسطيني ولذلك نحن بحاجة الى استراتيجية تحرر وطني.

واكد ان قائمة الحرية تدعو للتغيير وليس الإصلاح فقط، خاصة ان النظام السياسي لا يمكن اصلاحه، ولذلك التغيير المطلوب سيشمل السياسات والقوانين وطريقة العمل .

واكد ان القائمة بعد التغييرات التي طرأت عليها ومنها التحالف مع الاسير مروان البرغوثي أصبحت أكثر زخما وتستطيع التنافس واستقطاب فئات من الشعب الفلسطيني لإحداث التغيير المطلوب.

من جانبه قال القدوة عقب تسجيل القائمة " نحن سعداء لاننا شاركنا بتقديم قائمة التي تمثل الاخ القائد مروان البرغوثي والملتقى الوطني الديمقراطي تحت اسم الحرية" وهي نتاج عمل جدي شارك به بشكل جدي القائد مروان البرغوثي والعديد من الاخوة والاخوات .

واكد القدوة على ضرورة التمسك بالانتخابات التشريعي والرئاسية والمجلس الوطني في موعدها المحدد المتفق عليه، لان الحفاظ على تلك المواعيد هو جزء من العملية الديمقراطية.