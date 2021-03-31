وفاتان و61 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس

وطن: شهدت مدينة القدس تسجيل حالتي وفاة و(61) إصابة فقط، خلال يومين، بحسب ما أعلن عن ذلك الطبيب علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا في القدس.

وأوضح الجبريني في بيان صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في كل من حي كفر عقب والشيخ جراح، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى (270) منذ بداية انتشار الفيروس، بينما كانت الإصابات الجديدة موزعة كالتالي: (38) إصابة أمس الثلاثاء، و(23) إصابة اليوم الأربعاء، بالمقابل تم تسجيل (163) حالة تعاف، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة إلى (630) حالة، من بينها (65) حالة تعالج في المستشفيات.

وأشار الجبريني إلى أن أجواء من التفاؤل الحذر تسود مدينة القدس هذه الأيام، وذلك في ضوء الانخفاض الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا على ضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم.

وحول التطعيمات، أوضح الجبريني أنها متواصلة لكن ببطء، مؤكدًا أن أكثر من 146 الفاً تلقوا التطعيم الأول، وأكثر من 112 ألفًا تلقوا التطعيم الثاني.