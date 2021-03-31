حركة فتح تسجل قائمتها الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية

وطن: قام وفد من حركة فتح مساء اليوم بتسجيل قائمة الحركة التي ستخوض الانتخابات التشريعية لدى لجنة الانتخابات المركزية في مقرها العام في مدينة البيرة.

ووصل الوفد الذي ضم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب وعباس زكي الى مقر لجنة الانتخابات لايداع طلب تسجيل القائمة في اللجنة.

وستحمل القائمة اسم الحركة "حركة فتح" وسيكون شعارها العاصفة.

وقال جبريل الرجوب ان هناك قرار استراتيجي لدى حركة فتح بإنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي من خلال الانتخابات التي ستجري في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

واضاف الرجوب في تصريحات صحفية امام مدخل اللجنة، ان العملية الديمقراطية ستتم في الأراضي المحتلة عام 1967، والآن نعمل على اغلاق المشاركة من خلال تقديم القائمة الفتحاوية، و سنتفرغ من الغد مع المجتمع الدولي وشعبنا لمواجهة إجراءات الاحتلال التي تهدف لتكريس الانقسام وإبقاء حالة التشرذم على حالها.

وتابع : نريد انهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال وتحقيق سيادتنا على أرضنا بما فيها القدس ولن نسمح للاحتلال فرض وشكل ومضمون الانتخابات.

واكد الرجوب ان حركة فتح قوية ومتماسة وهي تخوض الانتخابات.