امضى في الاسر 11 عاما.. الاسير المقدسي غازي كنعان سيعانق الحرية غدا الخميس

وطن: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال غدا الخميس عن الاسير المقدسي غازي محمد عبد الفتاح كنعان (48 عاما) من سكان حي رأس العامود بعد ان امضى مدة محكوميته البالغة احد عشر عاما

وكان غازي قد اعتقل بتاريخ 4/4/2010 ووجهت له المحكمة الاحتلالية عدة تهم.

بتاريخ 13/12/2020 اي قبل اقل من اربعة اشهر فجع غازي بوفاة والدته التي كانت تحلم دوما بإحتضانه خارج السجن، وحرمه الاحتلال من وداعها او المشاركة في جنازتها.

كنعان متزوج و اب لاربعة من الابناء.

وتنقل في عدة سجون و سيتحرر من سجن رامون الصحراوي