تأجيل الإفراج عن الاسير المقدسي محمد الأعور

وطن: أجلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسير المقدسي محمد عبد المنعم الأعور، نجل الأسيرة إيمان الأعور، بذريعة إلغاء التخفيض الإداري "المنهلي"، وذلك حتى إلى إشعار آخر.

وكان الاحتلال اعتقل إيمان الأعور، والدة الأسير محمد الأعور، بتاريخ 17 حزيران الماضي، وهي تستعد لزيارة ابنها، وأصدر عليها حكمًا بالسجن لمدة 22 شهرًا، بالرغم من مرضها، بتهمة مساعدة أهالي أسرى مدينة القدس، واعتقل الاحتلال والده عبد المنعم الأعور بتاريخ 30 أيار الماضي، وأصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة تسعة أشهر.

يذكر أن الأسير محمد الأعور أمضى ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال.