مصادر لوطن: 30 قائمة انتخابية سجلت لدى اللجنة و 6 قوائم لم تسجل دفعت الرسوم في البنك حتى اللحظة

وطن: قالت مصادر خاصة لوطن ان 30 قائمة انتخابية جرى تسجيلها لدى لجنة الانتخابات حتى اللحظة.

ولفتت المصادر الى ان الرقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة في ظل عدم تسجيل حركة فتح قائمتها وكذلك قائمة مروان البرغوثي وناصر القدوة.

ولفتت المصادر ان 6 قوائم لم تسجل في لجنة الانتخابات، لكنها قامت بدفع رسوم التأمين في البنك ، ما قد يعني ان القوائم المترشحة ستصل الى 35 قائمة، مع قائمة ناصر القدوة ومروان البرغوثي

واوضحت المصادر ان كتلة مروان البرغوثي دفعت الرسوم في البنك بشكل منفرد وكذلك كتلة ناصر القدوة ، لكن ذلك الامر قد يكون قبل الاتفاق بينهما على خوض الانتخابات في قائمة موحدة.

ومن المتوقع ان يصل عدد القوائم المسجلة مع نهاية اليوم الاربعاء الذي تنتهي فيه فترة تسجيل القوائم الى 35 قائمة انتخابية