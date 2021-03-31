مصادر لوطن: تم توقيع اتفاق التحالف بين الاسير مروان البرغوثي وناصر القدوة على خوض الانتخابات التشريعية في قائمة واحدة باسم قائمة الحرية

رام الله - وطن: أكدت مصادر خاصة لـوطن، أنه تم توقيع اتفاق التحالف بين الاسير مروان البرغوثي وناصر القدوة على خوض الانتخابات التشريعية في قائمة واحدة باسم قائمة الحرية

وحسب المصادر فأن القدوة سيترأس القائمة، يليه في الترتيب زوجة البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي.

وقالت المصادر أن القائمة تضم ما لا يقل عن 60 عضوا من كافة محافظات الوطن.

وقال الكاتب هاني المصري في وقت لاحق انه "تم الإتفاق على قائمة الحرية التي تجمع مروان البرغوثي مع الدكتور ناصر القدوة، ولي الشرف أن أكون فيها، وكلي أمل أن تسهم في التغيير الذي يحتاجه النظام السياسي الفلسطيني".

وكانت مصادر مقربة من الأسير مروان البرغوثي قالت سابقا إن القائمة ستضم فخري البرغوثي وسرحان دويكات وجمال حويل وأحمد غنيم وهاني المصري، اضافة الى ناصر القدوة الذي سيرأس القائمة وتليه فدوى البرغوثي.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، ومقر اللجنة في غزة.