آلية السفر عبر معبر رفح الخميس

وطن: أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا.

وأوضحت الهيئة، أن السفر سيكون للحافلة الرابعة بالإضافة للخامسة حتى الرقم (100) من كشف رقم (2021/10).

ودعت المسافرين للتواجد غداً الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ويمكن الاطلاع على كشف المسافرين غدًا (اضغط هنا)