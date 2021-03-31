"بوصلة" لدعم السياحة المحلية في الهواء الطلق

رام الله – وطن: أطلقت المصورة الصحفية عرين ريناوي مشروعا رياديا جديدا بعنوان "بوصلة"، لتشجيع السياحة الداخلية في فلسطين.

وقالت ريناوي لـوطن: ننظم في بوصلة فعاليات في الأرض ذو طابع شبابي عصري يحافظ على العتاقة والطابع البلدي والشعبي، ونوفر كافة المعدات والمستلزمات لكافة الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات في الهواء الطلق، من خيام وفحم وخشب واسعاف اولي وطاولات ومقاعد ومنتجات متنوعة، إما عن طريق الايجار أو البيع.



وتابعت: نوفر جميع مستلزمات التخييم والمسارات وجولات الدفع الرباعي، مثل حفلات الشواء وجميع متطلبات الاجتماعات التي تنظم في الطبيعة، حيث نتعاون مع جميع الجهات التي توفر هذه المستلزمات للحصول على نسبة خصم كبيرة لتشجيع المواطنين التوجه الى الطبيعة خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابعت ريناوي: نركز على الأطعمة التي لها علاقة مباشرة مع الطبيعة، مثل الكنافة والقهوة على الفحم، كما نعد لمجموعة من المفاجآت وخصوصا أثناء شهر رمضان المبارك.

وقالت ريناوي: نحن نسلط الضوء ونوجه البوصلة لجميع المشاريع التي تهتم بالأرض وأصحابها من المواطنين، وبالتالي نحن في بوصلة نهتم بكل التفاصيل التي لها علاقة بالأرض الفلسطينية، إذ نحاول الحفاظ على حضارتنا وهويتنا وتاريخنا، مثل خبز الشراك على الحطب، ومشروع خضرة البيئي الجديد الذي يؤمن الخضرة بطريقة خالية من المواد الكيماوية، وغيرها من المشاريع الحضارية والتراثية في الوقت ذاته، ما يشكل نقلة نوعية في عالم السياحة المحلية لدعم فلسطين والاهتمام بأراضينا.



وأكدت أن بوصلة ستهتم بكل مشاريع الصاجيات والمفتول والخبيرة وغيرها من الأكلات الشعبية التي يجب أن نحافظ عليها، إضافة للزي الشعبي والدبكات والموسيقى التراثية.

يذكر أن ريناوي أطلقت مشروعها يوم أمس الثلاثاء، قرب بلدة عين قينيا غرب رام الله، بمناسبة يوم الأرض الخالد، وبمشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ورئيس بلدية رام الله موسى حديد ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري وأعضاء من الغرفة ومجموعة كبيرة من الصحفيين والمهتمين بهذه المشاريع الريادية.