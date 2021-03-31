عدنان رمضان يكتب لـوطن: "اليسار" والمعركة البرلمانية

أما وقد فشل "اليسار "في توحيد صفوفه على أساس برنامج عمل مشترك لاسباب عديدة ، اغلبها اسباب غير وجيهة ، ضاربا بعرض الحائط كل النداءات والامال التى عقدت على تبلور هذا التيار مما يؤشر الى ان هذه القوى والأحزاب قد استدخلت في بناها وممارساتها أمراض الجهات التي تنتقدها وتطالب بتغييرها.

بعد أن انتهت حفلة تشكيل القوائم واصبحت في اغلبها مسجلة رسميا وبعد ان فشل اليسار في "تشكيل- كتلة انتخابية واحدة ذات وزن معتبر نسبيا يستند الى مرجعيات واضحة وبرنامج واهداف محددة ومشتركة - بالمناسبة هذا الأمر لم يكن مثار خلاف حقيقي وجدي بل ان الفشل جاء على مذبح نسب التمثيل والترتيب في القوائم - فان السؤال الذي يبقى مطروحا هل انتهت معركة "اليسار "او التجمع الديمقراطي التقدمي وهي التسمية التي ارى انها تناسب واقع هذه القوى أكثر من كلمة اليسار ، هل الحاجة الى إنجاز هذا التجمع تنتهي بتشكيل القوائم الانتخابية المنفردة وتسجيلها ؟ ام الحاجة الى هذا التجمع ليست مرهونة بالانتخابات او بحالة ظرفية بل تنبع من الحاجة الضرورية لوجود إطار سياسي واسع يعبر عن قطاعات كبيرة ومتعددة من الذين يؤمنون بقيم وتوجهات وأحلام مشتركة ووجدوا لأسباب مختلفة في أحزاب وقوى مختلفة كانت هذه الأحزاب قادرة على ان تعمل منفردة ومنفصلة في حقبة تاريخية مختلفة تماما وايضا بقوام يضم أوسع حضور من مؤيدي هذه الفئات هذا الحضور الذي انفض عن البنى التنظيمية لهذه الأحزاب لكن لم يخرج من الشأن العام ولم يتوقف عن ان يكون فلسطينيا.

نعم لقد أوضحت السنين العجاف الماضية ان هذا الإطار ورغم التسميات يضم في جوانحه أطياف عديدة مختلفة ومتناقضة وحتى ان بعضهم أقرب سياسيا الى قوى الهيمنة منه الى المعارضة خصوصا في ظل تنفذ وتسلط بعض الأفراد على مقدرات وقرار وارث هذه الاحزاب الا ان ذلك لا يلغي المشترك البرامجي في مجالات عديدة ولا يلغي ان الغالبية الكبرى من جماهير ومساندي هذه التنظيمات هم خارج البنية التنظيمية خاصة في ظل ضعف ثقافة تقبل الآخر وضيق مساحات الاختلاف التي أنتجت ثقافة الأنوية الصلبة والصحابة والمرتدين أو المنحرفين في اللغة المتداولة لليسار.

إن انخراط الأحزاب والتنظيمات في تجمع ديمقراطي انتخابي لا يعني إلغاء التنظيمات ودورها وهويتها ولا يجب ان يعكس بالضرورة حجمها وتأثيرها وهذان الأمران بالمناسبة هما أمران مختلفان فقد يكون تأثير مجموعة صغيرة أكبر بكثير من مجموعة كبيرة وقد تتحمل بعض القوى ارتباطا بمصداقية توجهاتها وبرامجها نحو احداث التغيير والاختراق المطلوبين ان تكون قاطرة بناء لهذا الائتلاف ولو على حساب تمثيلها في الكتلة البرلمانية ، وكما يقولون فإنه (يستحيل بناء تكتيك ثوري على الروحية الثورية وحدها. بل يجب أن يقوم التكتيك على حساب دقيق وموضوعي تماماً لجميع القوى )في المجتمع او البلد المعني ايضا ان ياخذ بعين الاعتبار الحساب الدقيق معادلات القوة في المحيط والإقليم والعالم.

هناك فرق بين التغيير الجذري وبين إحداث الفرق ، لا يمكن إنكار اانه في حال كانت هناك قوة برلمانية معتبرة مستندة الى مرجعيات محددة وبرنامج واضح فإنها ستكون قادرة على ان ان تحدث فرقا خصوصا في هذه اللحظات والظروف حيث يبدأ الجمهور يتململ أو يتحرك من اجل احداث التغيير او اسقاط الطغمة المتسلطة ، فكما ترون مجرد الحراك الذي أحدثه قرار الانتخابات اعاد بث روح جديدة وضخ دم في العروق المتيبسة وفتح آفاقا للتغيير.

صحيح ان الغالبية من الناس ستعيد إنتاج القوى المهيمنة لكن هل يعني هذا ان نتركهم في هذا التيه ام ان توعية وتحريض الجمهور أهم مسؤوليات قوى التغيير فهل تعتقدون ان الجماهير ستنفض عن القوى المهيمنة وتاتي إليكم لأن أداء هذه القوى قادنا الى ما نحن فيه وهل ستأتي إليكم دون ان تحملوا قضاياها دون ان تثبتوا لها انكم جديرون وثقتها وانكم تختلفون عما اختبروه من القوى المهيمنة اين تكتيكاتكم الموجهة لفئة الجمهور غير المسيس ؟ كيف ستخاطبون جمهور الفصائل والقوى المهيمنة ؟ أين دوركم في ازالة الاوهام هل يعتبركم الجمهور قدوة هل يراكم الجمهور تحاربون الفساد مثلا ام يراكم جزء من هذه البنية الفاسدة هل من الممكن ان تكون هناك خطة لاظهار الاختلاف ؟ كثير من الناس أو أغلبها لا يرى الأمور بعينكم ويقبلون او يؤيدون سياسات القوى المهيمنة لسبب بسيط أنهم لا يجدون بديلا و لا يرونكم كذلك.

المفترض ان ساحة العمل البرلماني هي احد ساحات العمل السياسي وفي كثير من الأحيان وخاصة في الانظمة التي تدعي الديمقراطية تصبح هذه الساحة على درجة كبيرة من الهامشية لكن في جميع الاحوال لا تكتسب ولن تكتسب هذه الساحة مكانتها ومفعولها دون ان يتم دعمها بالتحشيد وتجنيد الجماهير في القضايا العامة وفي تحويل هذه الساحة الى اداة للتوعية و الدعاية والتنظيم.

النضال البرلماني يقع في أدنى هرم الأشكال النضالية لكنه قد يكون الأهم في لحظة ما ، الائتلافات والتحالفات بالتأكيد لها اشكالياتها ويجب ان تقوم التنظيمات بتطوير سياسات للتعامل مع هذه الإشكاليات خاصة ان عندما نرى ان عدم القدرة على التعامل مع هذه الإشكاليات والتحديات قاد الى هذه النتيجة من الفشل في بناء كتلة انتخابية موحدة وسيقود الى مزيد الانكفاء على الذات والى الانغلاق وخسارة فرص جيدة لإبراز الموقف الذي تتبناه هذه القوى.

الائتلاف هو أيضا مجال واسع للنضال والاختلاف لكننا وفي اطار تحميل مسؤوليات الفشل بدأنا نرى ونسمع الهجمات غير المتسامحة اطلاقا بين قوى التيار الديمقراطي وبدلا من توجيه كل الجهود لخدمة البرنامج السياسي وتحقيق الأهداف الجماعية يتم إشغال الكادر والناس واضعاف واستنزاف هذه القوى في جدلها الداخلي العقيم.

لقد استنفذت السلطة دورها لكن هذا لا ينفي أنها لازالت موجودة عمليا وهي من يتحكم بالقرار السياسي والمقدرات وينطق باسم الفلسطينيين أمام العالم وبالتالي ضرورة شن نضال مستمر حتى تصل هذه القوى الديمقراطية الى المرحلة التي تكون فيها قادرة على ان تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وتجاوز أوسلو وتداعياته ولتكون قادرة على ان تساهم بشكل فعال في بناء الأطر المرجعية والإطار السياسي الفلسطيني الجامع ، ومن هنا تأتي أيضا أهمية هذا التجمع لتكون قادرة ان تري للناس ان هناك طريقا آخر وأن هناك قوى قادرة ومؤثرة وواعدة وتحظى بفرص جدية للمراهنة عليها ، التجمع الديمقراطي ليس هو المجموع الكمي للتنظيمات والأحزاب بل هو ما يحمل من إمكانيات لاستقطاب أوسع التفاف حوله وما يمثله من رؤية وبرنامج بديل.

فرص العمل المشترك وبناء هذا التجمع وايجاد آليات داخلية لانتخاب ممثليه لازالت قائمة وضرورية كمهمة مطلوبة في المستقبل القريب جدا وفي فترة الدعاية الانتخابية وما بعد النتائج حتى وان تاجل حضورها الآن كتلة انتخابية موحدة لكن حاجات وفرص بناء ائتلاف لا زالت قائمة برلمانيا وتتشكل ممن سيكون قادرا على النجاح وتجاوز نسبة الحسم في هذه الانتخابات حتى وان كان العدد أقل مما يطمح إليه ان ذلك لا زال مهمة ضرورية ، ليس المطلوب منكم ان تفعلوا أكثر مما تقولوه للناس ومما تعلموه لاعضائكم و مناصريكم، في هذه الأوقات و على ارض الواقع يرى الناس عكس ما تقولون بهذا الشأن ، شتان بين الممارسات والاقوال و المصداقية هي اكثر شيء ييفتقده الناس في الطبقة السياسية ولاعادة اكتساب جزء من هذه المصداقية يحتاج الى جهود موحدة ،فالمصداقية ممارسات على أرض الواقع ومواقف وبرامج وسياسات عملية، المطلوب منكم إثباتها لجماهيركم وللشعب الفلسطيني والرجاء ان لا تدخلوا الناس في جدالات نظرية ، فهناك فرق بين اللغة والثقافة والحوار الذي يتم بين وفي اطار المجموعات الحزبية وبين آليات ووسائل التخاطب مع إطار أوسع والتخاطب مع الجمهور والناس.

والناس والجماهير المحبطة واليائسة قد تكون عامل من عوامل إنتاج الهيمنة وهم بذلك يشكلون رافدا اساسيا لاستمرار طغيان هذه الفئات كما ترون فعلى من تقع مسؤولية توضيح التداعيات والمواقف التي تتبناها الجماهير خاصة أنها ترى وتعيش التداعيات السلبية للفصائلية وترى انكم جزء من هذه الثقافة ولم تتمكنوا من ان تنتجوا كتلة انتخابية موحدة ولم تتمكنوا انتم بانفسكم من التخلص من هذا المرض وحتى لا تتأكد هذه الفكرة فأنتم على الاقل تستطيعون بناء الإتلاف البرلماني والتحضير له او الاتفاق على عدم توجيه الدعاية لمزيد من اضعاف وشرذمة مكونات هذا التيار.

وكما قال معلمكم إن موقف الحزب السياسي من أخطائه هو واحد من أهم وأصدق الأدلة على جدية الحزب وتنفيذه في الواقع واجباته إزاء طبقته والجماهير الكادحة. إن الاعتراف جهاراً بالخطأ، والكشف عن علله، وتحليل الظروف الذي أدى الى ارتكابه، والبحث باهتمام في وسائل إصلاح الخطأ -إنما هو علامة الحزب الجدي.