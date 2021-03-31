الإسلامي الفلسطيني يعلن الفائز الأول ضمن حملة حسابات التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد.. كل مرة رقم جديد"

وطن: 202000 شيكل قيمة الجائزة النقدية الأولى لحملة حسابات التوفير "فوق الـ 100 عالأكيد...كل مرة رقم جديد" لدى البنك الإسلامي الفلسطيني، فاز بها السيد عبد السلام أبو حجة من محافظة جنين.

وعبر أبو حجة عن فرحته فور إبلاغه بالفوز بالجائزة قائلاً إنه لم يكن يتوقع هذه المفاجأة الكبيرة له ولعائلته.

وقال:" أشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على هذه الجائزة القيمة وعلى برامجه وحملاته المميزة دائماً والتي تشجعنا في كل مرة على الاستمرار بالتعامل مع البنك والادخار لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا".

ونظراً للظروف الصحية الراهنة والتزاماً بمتطلبات الوقاية وإجراءات السلامة، جرت عملية السحب والإعلان عن الفائز بشكل مباشرٍ عبر منصات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقدم مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي التهنئة للفائز، آملاً أن يتمكن من خلال الجائزة التي حصل عليها في تحقيق ما يطمح إليه.

وأضاف السعدي أن هذه الحملة تأتي في إطار مساعي البنك للتشجيع على ثقافة الادخار التي تسهم في الحفاظ على أموال العملاء بطريقة آمنة وتحقق الربح بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وعبر السعدي عن شكره لجمهور العملاء على ثقتهم بالبنك الإسلامي الفلسطيني، موضحاً أن هذه الثقة تزيد من عزيمة البنك على المضي في تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات العصر الحديث بما يمكن العملاء من التمتع بتجربة مصرفية مميزة.

وستتضمن الحملة حتى نهاية العام الحالي 2021 السحب على 5 جوائز نقدية أخرى متغيرة القيمة كل شهرين وكل منها أكثر من 100,000 شيكل (314,000، 165,000، 181,000، 154,000، 303,000) ويمكن لكافة العملاء الحاليين والجدد أن يشاركوا فيها من خلال فتح حساب توفير بقيمة 100 دولار أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، علماً أن كل إيداع إضافي بقيمة 200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى يمنح العميل فرصةً إضافية للربح.

ويمكِّن حساب التوفير العميل من الحصول على عائد يحسب على متوسط رصيده اليومي، كما يمكنه من الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة من البنك وحسب الشروط الخاصة بكل خدمة.

يشار أنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.islamicbank.ps ومنصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز الاتصال الرقمي الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظور تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدمات رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء باقة مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئة سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.