حملة الأسير مروان البرغوثي لـوطن: سيتم الإعلان اليوم عن تحالف يضم البرغوثي وناصر القدوة باسم قائمة "الحرية"

وطن: أكدت مصادر خاصة في حملة الأسير مروان البرغوثي لـوطن، أنه خلال ساعات قليلة سيتم الإعلان عن تحالف يضم الأسير البرغوثي وناصر القدوة ضمن قائمة "الحرية"، لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.

وأوضحت المصادر أن القدوة سيترأس القائمة، يليه في الترتيب زوجة البرغوثي المحامية فدوى البرغوثي.

وقالت المصادر أن القائمة تضم ما لا يقل عن 60 عضوا من كافة محافظات الوطن.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، سيبقى مفتوحاً حتى منتصف هذه الليلة لتلقي طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، والمقر الاقليمي في غزة.

وكانت قد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن (28) قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021، منذ بداية عملية الترشح وحتى ظهر اليوم الأربعاء.