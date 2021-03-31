"الشعبية" لـوطن: قائمة "نبض الشعب" تضع نصب عينيها حماية لقمة عيش المواطن وحرياته وكرامته الإنسانية

رام الله-وطن: سجّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس الثلاثاء، قائمتها للمجلس التشريعي برقم (19) لدى لجنة الانتخابات المركزية في كل من غزة والضفة تحت اسم "نبض الشعب"، مؤكدةً أن الأمين العام الأسير أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة ويتلوه الأسيرة خالدة جرار.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، عمر شحادة، في تصريح لـوطن، أنّ القائمة تضع نصب عينيها حماية لقمة عيش المواطن وحرياته وكرامته الإنسانية والوطنية، وحماية وحدة شعبنا وحقوقه الوطنية الثابته غير القابلة للتصرف، واستعادة مكانة ودور (م.ت.ف).

مشيراً إلى أن القائمة مكوّنة من 65 مرشحاً، وهي تعكس التكوين والبرنامج والتنوّع السياسي والاجتماعي والثقافي والروحي، في الأراضي المحتلة عام 67، بما فيها القدس المحتلة.

مشدداً على أن القدس المحتلة، هي عنوان القضية الوطنية، وذلك ينعكس على مكوّنات القائمة.

واعتبر شحادة أن اعتقال الأسير المحرر مجد بربر، من بيته في حي باب العامود ليلة أمس، بعد قضائه 20 عاماً في سجون الاحتلال، يمثّل عدواناً على المقدسيين عامة، وعلى القائمة وما تمثله من أسرى ومناضلين ومقاومين.

وقال: اعتقال البطل مجد بربر، محاولة للتنغيص على فرحة المقدسيين والفلسطينيين واحتفالاتهم بتحرره، ومحاولة إرهاب مبكّر للناخبين المقدسيين.

وأضاف شحادة، أن المجتمع وحقوقه العامة، في صلب برنامج القائمة، إذا تشغل 3 نساء الأرقام الستة الأولى من القائمة، إضافة لوجود أسرى ومناضلين ومثقفين وأدباء وفنانين وشباب وشابات وأكاديميين وعمال...

وفي سؤاله عن هموم المواطن من شعار القائمة "المقاومة والتحرير - التغيير والبناء" (؟)... أوضح شحادة أن المقصور بـ "التغيير" هو تغيير المواقع وما يشوبه من فساد واستبداد، بما يفتح الباب لبناء مجتمع مصان بنظام سياسي وديمقراطي وحريات وحقوق إنسان، وحقوق المواطن بلقمة عيش كريمة، ووقف التغوّل الأمني وانتهاك الحريات ووقف التمييز بكافة أشكاله.. وحفظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأكد شحادة أن رؤية القائمة مرتبطة أيضاً بإجراء الانتخابات في الخارج، بما يمهد لإحلال استراتيجية وطنية جديدة، على أنقاض استراتيجية أوسلو، وبناء مجلس وطني جديد، وانتخاب قيادة جديدة تعكس إرادة 13 مليون فلسطيني داخل وخارج الوطن.