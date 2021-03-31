المشروبات الوطنية ترعى حملة (صيام وأمل) التي أطلقتها حماية المستهلك

وطن: برعاية رئيسية من شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف لمنتجات الالبان، أطلقت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم، حملتها الرمضانية تحت شعار (صيام وأمل)، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، بحيث ستشمل الحملة مجموعة من الأسر المتعففة في مدينتي رام الله البيرة، ضمن الامكانيات المتاحة لدى الحملة.

وقال مدير عام شركة المشروبات الوطنية السيد عماد الهندي إن رعايتنا لهذه الحملة التي أطلقتها جمعية حماية حماية المستهلك خلال الشهر الفضيل تأتي في سياق تخفيف العبء عن الأسر المتعففة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نشهدها نتيجة جائحة كورونا التي نسأل العلي القدير أن يرفعها عنا وعن كافة أقطار العالم، مؤكداً على التزام المشروبات الوطنية ومواصلتها في دعم جمعية حماية المستهلك، بما فيها المبادرات الخلاقة التي تخدم مجتمعنا.

وأضاف الهندي أننا نفخر ونعتز بشراكتنا مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ومبادراتها المتواصلة وما حققته على الصعيد المجتمعي، لا سيما توعية المستهلك الفلسطيني، وتشجع المواطن على استهلاك المنتج الفلسطيني الذي استطاع بكل جدارة أن يثبت نفسه أمام المنتجات الأخرى على اختلاف أشكالها وأنواعها، مشيراً إلى أن المشروبات الوطنية ساهمت طيلة السنوات الماضية في دعم جملة من الفعاليات التي أطلقتها حماية المستهلك مثل: مبادرة (منا والنا) لدعم وتشجيع المنتج الوطني، ومبادرة (صيفك رمضانك من خيرات بلادك) وهي أيضا تصب في ذات الاتجاه.

بدوره ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك ومنسق الحملة صلاح هنية رعاية شركة المشروبات الوطنية لهذه الحملة، مؤكداً أن مبادرتنا تختلف من حيث كونها ممولة من شركات، وبنوك، ومؤسسات القطاع الخاص، ولم تتوجه لجمع التبرعات نتيجة للوضع الاقتصادي في ضوء انتشار فيروس كورونا، وميزتها أن شركائنا من الرعاة ورغم تأثرهم بشكل أو بآخر من الوضع الاقتصادي الا أنهم آثروا أن يكون جزء من الحملة.

وتوجه هنية بالشكر من كافة الرعاة للحملة، مؤكداً أن جمعية حماية المستهلك في المحافظة استطاعت بناء شراكة متينة مع العديد من الشركات والبنوك والغرف التجارية والبلديات والاتحادات الصناعية، وهذا رصيد نفخر به كمؤسسة تعمل من أجل المستهلك الفلسطيني، دون أن يؤثر ذلك على استقلالية قرارنا بالدفاع عن حقوق المستهلك ودعم المنتجات الفلسطينية كافة ذات الجودة والسعر المنافس.

من جهتها أكدت رئيسة نادي سيدات البيرة في جمعية ابناء البيرة سميرة عبد الجواد أن مبادرة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة مهمة ونوعية، متمنية النجاح التوفيق لحماية المستهلك في حملتهم خلال الشهر المبارك.

يذكر أن هذه الحملة جاءت برعاية رئيسية من شركة المشروبات الوطنية وشركة الطيف لمنتجات الالبان، ومساهمة كل من شركة الشرق الادنى للتسويق والتوزيع، وبنك القدس، وشركة كهرباء محافظة القدس، وشركة نخيل فلسطين، وشركة الهدمي.