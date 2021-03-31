صحة غزة: حالة وفاة و1061 إصابة جديد بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و1061 إصابة بكورونا و241 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 3651 عينة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في غزة، وصل وكالة "صفا"، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 199، بينهم 121 خطيرة وحرجة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 65588، بينهم 7917 حالة نشطة، و57060 متعافيًا، و611 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 21656 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح.