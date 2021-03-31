وزيرة الصحة: من المبكر الحديث عن تحسّن الحالة الوبائية ولا أرقام دقيقة للطفرات الجديدة

وطن: قالت وزيرة الصحة الفلسطينيّة مي الكيلة، صباح اليوم الأربعاء، إنّ "الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يعود إلى الانخفاض في عدد الفحوصات، وانخفاض نسبة الوفيات مؤشر جيّد ونتمنى أن يكون هناك فحوصات أكبر خلال الأيام القادمة".

وأكَّدت الكيلة، أنّ "المنحنى الوبائي لم يتسطّح بعد ومن المبكر الحديث عن تحسّن الحالة الوبائية وعلينا جميعًا الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ولفتت إلى أنّ "الوزارة بدأت بالعمل على فحص الطفرات الجديدة ولكن إلى الآن لا يوجد أرقام دقيقة للطفرات الجديدة في فلسطين"، مُشيرةً إلى أنّ "عملية التطعيم متواصلة وهناك تشديد كي تستهدف هذه اللقاحات الشرائح المستهدفة من كبار السن ومرضى السرطان والكلى".

وقالت إنّ "الشباب الذين يتلقون اللقاح هم من أصحاب الأمراض المزمنة وهم بحاجة إلى هذا اللقاح"، في حين قالت عن اللقاحات: "وصلنا 100 ألف لقاح من الصين، ومساء أمس وصلنا 25 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وهذه هي الدفعة الأولى".

وفي ختام حديثها، بيّنت الكيلة أنّ "هناك هجوم على وزارة الصحة، ويوم أمس جلسنا مع بعض المؤسسات الحقوقيّة والمجتمع المدني وتم تشكيل لجنة للقاحات "كورونا" للإشراف على هذا الملف".

"صوت فلسطين"