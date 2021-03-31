حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة بشكل ملموس صباحاً خصوصاً في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة قليلاُ بوجه عام وباردة نسبياً في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الخميس 2021/04/01 لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء باردة صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة بوجه عام وأكثر برودة في المناطق الجبلية، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياًالى باردة بوجه عام مع أجواء غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم