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إقتصاد وأعمال
وزيرة الصحة: من المبكر الحديث عن تحسّن الحالة الوبائية ولا أرقام دقيقة للطفرات الجديدة
كورونا عالميا: أكثر من مليونين و816 ألف وفاة و128 مليونا و809 آلاف اصابة
حالة الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
أسعار صرف العملات
الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر "مجد بربر"
"المبادرة الوطنية " تعلن عن قائمتها للانتخابات التشريعية " التغيير وإنهاء الانقسام " ... 32% من النساء و 42% من الشباب
ممثل الاتحاد الأوروبي لوطن: لم نتلق أي رد "إسرائيلي"بخصوص إجراء الانتخابات في القدس، أو السماح بدخول بعثة المراقبين الى الأراضي الفلسطينية
رشدي الغلاييني لوطن: البنك الإسلامي العربي من أكبر البنوك العاملة في فلسطين ونعمل على تطوير التكنولوجيا المصرفية لعملائنا
إضراب الأطباء | على الأطباء مسؤولية أخلاقية في ظل الجائحة، ويجب على الحكومة تلبية مطالبهم
الاحتلال يعتقل شابين من رام الله
هيئة الأسرى : استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب عبد الرحمن برقان
تعثر جهود الوساطة الأوروبية للعودة للاتفاق النووي الإيراني
توغل إسرائيلي محدود شرقي دير البلح
موجز اخبار الساعة الثامنة من وطن
"الصحة العالمية" تتهم الصين بحجب بينات مهمة للبحث عن منشأ كورونا
غزة: تسجيل 481 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية
مركز الفلك الدولي يعلن عن الموعد المتوقع لغرة رمضان في معظم الدول الإسلامية
تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة
خسارة قاسية لمنتخبنا أمام السعودية تقضي على آماله الآسيوية
مستعربون يختطفون شابا من داخل مركبته في رام الله
أسعار صرف العملات
31.03.2021
07:08 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء كما يأتي:
الدولار:3.33
الدينار:4.70
اليورو:3.90
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