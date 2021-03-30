سابع منتخب عربي يبلغ نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021

وطن: تأهل المنتخب الموريتاني إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، عقب فوزه على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى (1-0) اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات.

ويدين منتخب "المرابطون" بالفضل في انتصاره للمهاجم أبوباكار كامارا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورفع منتخب موريتانيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 9 نقاط، واحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن المتصدر المغرب الذي يستضيف بوروندي في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

وتأهلت موريتانيا بذلك إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك للمرة الثانية على التوالي في تاريخها.

واصبحت موريتانيا سابع منتخب عربي يبلغ نهائيات القارة السمراء، بعد المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وجزر القمر، وهو رقم قياسي.