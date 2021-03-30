الشرطة تضبط قطعاً أثريةً وتلقي القبض على شخص في جنين

وطن: ضبطت الشرطة قطعاً أثريةً بحوزة شخصٍ في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناءً على معلوماتٍ وردت لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخصٍ من سكان المحافظة لمجموعةٍ من القطع الأثرية وأنه متواجد في مدينة جنين.

على الفور قام فرع شرطة السياحة بمتابعة المشتبه به وقبض عليه وضبط بحوزته 51 قطعة يشتبه أنها أثرية تمثلت بقطع عملةٍ معدنيةٍ وخاتم وتبين بعد عرضها على دائرة الآثار بأن جميعها أثرية .

وأكدت الشرطة بأنها تحفظت على المشتبه به وتحرزت على المضبوطات لحين إحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقه أصولاً.