نقل الأسير المضرب عماد البطران إلى عزل "نيتسيان الرملة"

وطن: افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، ان ادارة سجون الاحتلال نقلت الاسير المضرب عن الطعام عماد البطران، من مشفى "كابلان" الاسرائيلي الى عزل "نيتسيان الرملة".

وقالت الهيئة، ان الأسير البطران (47 عامًا) من الخليل، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم (39) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد اعتقاله الاداري.

وقالت الهيئة، ان الاسير البطران يعاني من هزل وضعف عام ومن اوجاع في المفاصل والمعدة والراس.

ولفتت، الى أن الاسير البطران خاض إضرابًا عن الطعام عام 2013، واستمر لمدة (105) أيام، وفي عام 2016 أضرب مجددًا واستمر لمدة (36) يومًا، وهذا الإضراب هو الثالث له.

يذكر أن الاسير البطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات، وهو شقيق الأسير طارق البطران المعتقل منذ (16) عامًا، والمحكوم بالسّجن المؤبد.