مصطفى البرغوثي ينفي تواصله مع أسرى من "الشعبية" لترشيحهم ضمن قائمة المبادرة

وطن: نفى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، مساء اليوم، الثلاثاء، بشكل قاطع ما ورد في إحدى وسائل الاعلام بأنه تواصل مع أسرى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لترشيحهم ضمن قائمة المبادرة.

و قال البرغوثي في تصريح وصل وطن: نحن نحترم الجبهة الشعبية التي نعتبر أننا حلفاء معها في كثير من القضايا ولا نتدخل بأي شكل في شؤونها الداخلية أو في شؤون أي تنظيم فلسطيني آخر.

ودعا الجميع إلى الابتعاد عن إثارة الخلافات المصطنعة بين القوى الفلسطينية.

وكان موقع "بوابة الهدف" قد نشر اليوم، نقلاً عن مصادر خاصة من داخل سجون الاحتلال، أن أمين عام المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، قد اتصل على عدد من الأسرى، ومن بينهم اثنين من أسرى الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وهم الأسير فادي خيزران، والأسير رأفت العسوس، وعرض عليهما الترشّح في قائمته الانتخابيّة للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي القادمة.

وبحسب الهدف، فقد "رفض الأسيران عرض الدكتور البرغوثي، على اعتبار أنهما ينتميان للجبهة الشعبيّة، وبالتالي من الطبيعي أنهما لن يدعما أي قائمة انتخابيّة سوى قائمة الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين".