حملة الأسير مروان البرغوثي لـ"وطن": نعمل الآن على تشكيل قائمة لخوض انتخابات التشريعي

رام الله-وطن: أكدت حملة الأسير مروان البرغوثي، مساء الثلاثاء، أنها تعمل الآن على تشكيل قائمة لخوض انتخابات التشريعي المقرر إجراؤها بتاريخ 22 مايو/أيار.

وقالت حملة مروان البرغوثي في اتصال مع وطن، إن البرغوثي قرر تشكيل قائمة انتخابية تضم شخصيات وطنية وفتحاوية، بخلاف القائمة المركزية لحركة فتح.

وأكدت الحملة، أن قرار البرغوثي تشكيل قائمة، جاء بسبب عدم التزام مركزية حركة فتح، بالتفاهمات التي تمت بينه وبين حسين الشيخ، خلال زيارة الأخير للأسير البرغوثي في سجن "هداريم".

وأوضحت الحملة، أن مركزية فتح، لم تلتزم بالتفاهمات والشروط التي وضعها البرغوثي خلال زيارة الشيخ، من أجل الحفاظ على قائمة موحدة للحركة.

وأكدت الحملة، أن البرغوثي أبلغ محاميه إلياس الصباغ بطلبه تشكيل القائمة.