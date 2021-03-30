الصداع النصفي.. "حقنة جديدة" تقدم الحل السحري

وطن: يعاني ملايين الناس حول العالم من الصداع النصفي الذي يعكر صفو حياتهم، ويرافقهم على مدار 15 يوما على الأقل في الشهر الواحد، الأمر الذي ينغص معيشتهم.

ويمكن حقن المريض بالصداع النصفي بشكل شهري في المعدة أو الفخذ، وتمنع المادة الكيميائية التي يحتويها الدواء إطلاق "الببتيد" المرتبط بجين الكالسيتونين التي يتم إطلاقها في الدماغ.

وتقول جينيفر فارينجتون (42 عاما)، التي تعاني من الصداع النصفي منذ ما يقرب من 3 عقود، إن المرض كان يهيمن على حياتها كلها، لدرجة أن طبيبها العام نصحها بالذهاب في إجازة مرضية لمدة 9 أشهر.

لكن، قبل 3 أشهر تغيرت حياة فارينجتون كليا، عندما عرض عليها الطبيب فرصة تجربة حقنة شهرية من العلاج الوقائي المسمى فريمانيزوماب. وقالت فارينجتون: "أشعر الآن أنني قد استعدت حياتي".

وقد أحدث الدواء فرقًا كبيرًا بالنسبة إلى فارينجتون، التي سبق أن اضطرت إلى التزام سريرها عدة أيام متتالية مع ألم شديد وغثيان وقيء، بسبب الصداع النصفي المزمن.